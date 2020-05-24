Müzik öğretmenlerinden klipli bayram kutlaması
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Müzik öğretmenlerinden klipli bayram kutlaması

Erzurum'da görev yapan müzik öğretmenleri, hazırladıkları klip ile vatandaşların bayramını kutladılar.

Müzik öğretmenlerinden klipli bayram kutlaması
24.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:51

Erzurum'da görev yapan müzik öğretmenleri, hazırladıkları klip ile vatandaşların bayramını kutladılar.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan müzik öğretmenleri, Covid19 salgınında evde kalan vatandaşların Ramazan Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı. Öğretmenler, "Bizler de #EvdeKal çağrısına uyarak evlerimizden böyle bir çalışma yaptık. Bu vesileyle bayramlarını evde geçiren tüm vatandaşlarımızın bayramları mübarek ola diyoruz" dedi.

Alvarlı Efe Hz.'nin 'Can Bula Cananını, Bayram O Bayram Ola' adlı eserini seslendiren öğretmenlerin çalışması büyük beğeni topladı. Klipte Palandöken Şehit Yakup Sürücü Anadolu Lisesi öğretmeni Sevim İrmiş, İspir Yatılı Bölge Okulundan Selami Zengin ve Palandöken Saltuk Bey Ortaokulundan Yasemin Deniz Akköse solist olarak yer alırken, bağlamada Erzurum Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesinden Uğur Arslan, piyanoda Aşkale Atatürk İMKB Yatılı Bölge Okulundan Burhanettin Kaplan, Perküsyon Köprüköy İmamhatip Ortaokulundan M.Çağatay Çapan, ritimde Köprüköy Atatürk Yatılı Bölge Okulundan Ahmet Kanber, udda Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesinden Mert Kara yer aldı. Çalışmanın düzenlemesini ise Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Selçuk Yakışan gerçekleştirdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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