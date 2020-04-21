Müzik öğretmenleri ve öğrenciler 23 Nisan klibinde
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23 Nisan, Türkiye

Müzik öğretmenleri ve öğrenciler 23 Nisan klibinde

Müzik öğretmenleri ve öğrenciler 23 Nisan klibinde 23 müzik öğretmeni ve çocuk klipte yer aldı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı Malatya'daki 23 müzik öğretmeni ve öğrenciler hazırladıkları klip ile kutladı.

21.04.2020 20:28 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:31
Müzik öğretmenleri ve öğrenciler 23 Nisan klibinde

Müzik öğretmenleri ve öğrenciler 23 Nisan klibinde

23 müzik öğretmeni ve çocuk klipte yer aldı

MALATYA - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı Malatya'daki 23 müzik öğretmeni ve öğrenciler hazırladıkları klip ile kutladı.

Korona virüs ile mücadele nedeniyle alınan tedbir ve önlemler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde kutlamaya hazırlanan öğrenciler, müzik öğretmenleri ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Ferda Çelik'in bestelediği "Bugün 23 Nisan" adlı şarkıya klip çekti. 23 öğretmen ve öğrencilerin evlerinde çektiği görüntülerden oluşan klipte klipte, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve öğretmenler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını kutladı.

Tatlı, klipte yaptığı konuşmada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. Yılını onur ve gururla kutluyoruz, nice yüz yıllara" ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmenleri ve öğrenciler 23 Nisan klibinde

Kaynak: İHA

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