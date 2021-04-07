Müzik öğretmeni tandemle uçma hayalini keman resitali ile süsledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Müzik öğretmeni tandemle uçma hayalini keman resitali ile süsledi

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Kültür Sanat

Kayseri'de müzik öğretmeni Fikret Eren, çocukluk arkadaşının aracılığıyla yamaç paraşütü ile uçma hayalini gerçekleştirirken, gökyüzünde keman da çaldı.

Kayseri'de müzik öğretmeni Fikret Eren, çocukluk arkadaşının aracılığıyla yamaç paraşütü ile uçma hayalini gerçekleştirirken, gökyüzünde keman da çaldı.

Fikret Eren, yamaç paraşütü sporu ile uğraşan çocukluk arkadaşı Semih Er'den tandemle kendisini gökyüzü ile buluşturmasını istedi.

Er'in, arkadaşı Eren'e çok sevdiği enstrümanı kemanını gökyüzünde çalabileceğini söylemesi üzerine gerekli hazırlıkları tamamlayan ikili, Ali Dağı'ndan havalandı.

Müzik öğretmeni Eren, yamaç paraşütüyle uçarken keman da çaldı.

Müzik öğretmeni tandemle uçma hayalini keman resitali ile süsledi
Müzik öğretmeni tandemle uçma hayalini keman resitali ile süsledi
Müzik öğretmeni tandemle uçma hayalini keman resitali ile süsledi
Müzik öğretmeni tandemle uçma hayalini keman resitali ile süsledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan Berrak Tüzünataç
Spor Diego Hakan Kutlu Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Kripto Paralar Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Müzik öğretmeni tandemle uçma hayalini keman resitali ile süsledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:42:11. #1.16#
title