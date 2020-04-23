Müzik öğretmeni, kızıyla birlikte 23 Nisan için şarkı besteledi
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Müzik öğretmeni, kızıyla birlikte 23 Nisan için şarkı besteledi

Müzik öğretmeni, kızıyla birlikte 23 Nisan için şarkı bestelediKARAMAN'ın Ermenek ilçesinde müzik öğretmeni Ahmet Belen (34) kızı Aysel Belen (9) ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şarkı besteledi.

23.04.2020 12:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:14
Müzik öğretmeni, kızıyla birlikte 23 Nisan için şarkı besteledi

Müzik öğretmeni, kızıyla birlikte 23 Nisan için şarkı besteledi

KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde müzik öğretmeni Ahmet Belen (34) kızı Aysel Belen (9) ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şarkı besteledi. Arkadaşlarına virüs nedeniyle evde kalmaları çağrısında bulunan Aysel Belen, "23 Nisan deyince aklıma neşe, oyunlar ve Atatürk geliyor. "dedi.

Ermenek Anadolu Lisesi'nde görev yapan müzik öğretmeni Ahmet Belen, Şehit Danış Tunalıgil İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi kızı Aysel Belen, virüs nedeniyle evde kaldıkları için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel şarkı besledi.

23 Nisan Bayramı'nda virüs nedeniyle evde kalmak zorunda kaldıklarını belirten Aysel Belen, "Bugün 23 Nisan'ı evde kutlamak zorunda kaldık. Babamla birlikte şarkı yapmaya karar verdik. Birlikte şarkı yaptık. Bütün arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Lütfen virüs bitene kadar evde kalalım. 23 Nisan deyince aklıma neşe, oyunlar ve Atatürk geliyor. "dedi.

Babası Ahmet Belen de, anne ve babaların çocuklarının evde kaldığı şu süreçte verimli geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Çocuklarımızın virüs nedeniyle evde kaldığı şu günlerde zamanlarını en verimli şekilde geçirmek için anne ve babalar, ellerinden geleni yapıyor. Kızımda bana 23 Nisan için bir şarkı yapabilir miyiz baba, dedi. İkimizin gönlünden bu sözler döküldü."diye konuştu.

23 NİSAN

Atatürk bize armağan etti

Yirmi üç Nisan günü sizindir dedi

Dalgalansın şanlı bayrağım hep göklerde

Bugün bize Atamızdan kaldı hediye

Yüzüncü yılını kutluyoruz biz

Evimizde olsak da gururluyuz biz

Kalbimizde kötülük yok gönlümüz temiz

Çocuk genç yaşlı birlikte Türkiye'yiz biz.

Müzik öğretmeni, kızıyla birlikte 23 Nisan için şarkı besteledi

Kaynak: DHA

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