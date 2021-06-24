MÜZİK ÖĞRETMENİ İLE İNŞAAT İŞÇİSİ SEVGİLİSİ, UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI
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MÜZİK ÖĞRETMENİ İLE İNŞAAT İŞÇİSİ SEVGİLİSİ, UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan müzik öğretmeni Beril K. ile erkek arkadaşı inşaat işçisi E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan müzik öğretmeni Beril K. ile erkek arkadaşı inşaat işçisi E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, özel ders veren müzik öğretmeni Beril K. ile erkek arkadaşı olan, inşaat işçisi E.Y.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibe aldıkları çiftin, bugün öğle saatlerinde ilçe merkezinde beraber kaldıkları eve girdiğini belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, buzdolabında cam kavanozlara konulmuş 11.24 gram hintkeneviri tohumu, 1.23 gram metamfetamin maddesi, 7.30 gram bonzai, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 300 TL ele geçirdi. Gözaltına alınıp polis merkezine götürülen çiftin ilk ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri, söz konusu uyuşturucuyu içmek için bulundurduklarını söylediği öğrenildi. Beril K. ve E.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

MÜZİK ÖĞRETMENİ İLE İNŞAAT İŞÇİSİ SEVGİLİSİ, UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI
MÜZİK ÖĞRETMENİ İLE İNŞAAT İŞÇİSİ SEVGİLİSİ, UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI
MÜZİK ÖĞRETMENİ İLE İNŞAAT İŞÇİSİ SEVGİLİSİ, UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI
MÜZİK ÖĞRETMENİ İLE İNŞAAT İŞÇİSİ SEVGİLİSİ, UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MÜZİK ÖĞRETMENİ İLE İNŞAAT İŞÇİSİ SEVGİLİSİ, UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN TUTUKLANDI - Haberler
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