Müzik öğretmeni atölyesinde ölü bulundu
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Müzik öğretmeni atölyesinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde müzik öğretmeni, kendi atölyesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

19.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:17
Müzik öğretmeni atölyesinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde müzik öğretmeni, kendi atölyesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, Eski Hisar Mahallesi 9537. Sokak'ta bulunan öğretmen İsmail 'a ait müzik atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyeye ziyarete gelen bir başka öğretmen, kapı aralığından Akdağ'ın yerde hareketsiz yattığını görerek, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tabancayla vurulduğu belirlenen Akdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.


Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini duyan meslektaş arkadaşları olay yerine gelerek, gözyaşlarına hakim olamadı. İsmail Akdağ'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından Antalya Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.


Namık Karamancı Fen Lisesinde ve özel bir okulda öğretmenlik görevini sürdüren Akdağ'ın, kendi atölyesinde de özel dersler verdiği öğrenildi. Akdağ'ın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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