"Müzik merkezi" adı altında PKK'ya eleman temini davasının 2 sanığı hakim karşısında - Haberler
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"Müzik merkezi" adı altında PKK'ya eleman temini davasının 2 sanığı hakim karşısında

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da, "müzik merkezi" adı altında terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

ADANA (AA) - Adana'da, "müzik merkezi" adı altında terör örgütü Pkk'ya eleman kazandırdıkları iddiasıyla tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanıklar İ.A. ve J.S. ile avukatları katıldı.

Haklarındaki suçlamalar hatırlatıldıktan sonra savunması alınan J.S, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ve dava dosyasına gelen aleyhe tanık beyanlarını kabul etmediğini belirtti.

Örgüte eleman kazandırmadığını ileri süren J.S, "Müzikle uğraşan birisiyim. Korsan gösteri organize etmedim. Hakkımdaki iddialar gerçek dışıdır. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Sanık İ.A. da terör örgütü PKK ile bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, delillerin toplanmış olması ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak İ.A. ve J.S'nin adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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