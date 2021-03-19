Son dakika haberi... Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi... Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı

19.03.2021 00:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 00:55

Son dakika 3. sayfa haberine göre Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı Saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti Çorum'un Sungurlu ilçesinde Salı günü bir iş yerini kurşunlayan 2 zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı

Saldırı anı kameralar tarafından saniye saniye kaydedilmişti

ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde Salı günü bir iş yerini kurşunlayan 2 zanlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 16 Mart'ta meydana geldi. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde gece saatlerinde otomobil ile iş yerinin önüne gelen zanlılar, müzik markete pompalı tüfek ve tabanca ile peş peşe ateş ettikten sonra, geldikleri otomobil ile hızla olay yerinden uzaklaşmıştı.

Olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu her iki zanlı M.Ş ve M.S.A kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haberi... Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı
Son dakika haberi... Müzik marketi kurşunlayan 2 zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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