'Müzik Köyü' yapılıyor

Kaynağını müziğin doğa ile ilişkisinden alan Müzik Köyü Fethiye dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar ile beş yıldır gerçekleştiriliyor. Müzik Köyü 17-27 Ağustos tarihleri arasında Fethiye'de yapılacak. Programın kayıtları başladı.

Proje profesyonel, amatör ve yerel müzisyenleri aynı köyde bir araya getirerek atölyeler, konserler, seminerler ile ortak paylaşım yapmayı amaçlıyor. Müzik Köyü ekibine Web sitesinden katılımcı formu doldurarak ön kayıt başvurusunda bulunuluyor. Kayıtlar 3 Ağustos'ta sona erecek.

Projedeki katılımcı sanatçılar ve atölyeler ise şöyle:

1. Periyot (17-21 Ağustos)

Ali Tekbaş "Hakkâri Bölgesi'ndeki Müzik Formları", Bayram Salman "Anadolu Geleneksel Müziği'nde Tırnak Kemane – Hegit ve Kabak Kemanenin Yeri", EfrénLópez-Sanz "Modal Müzikte Doğaçlama Atölyesi", Fahri Çelebi "Darbuka ve Ritim Atölyesi", İberya Özkan Melaşvili "Geleneksel Çok Sesli Gürcü Müziği, Panduri ve Salamuri, Geleneksel Çok Sesli Gürcü Şarkıları Atölyesi", Kemal Dinç "Bağlama Atölyesi", Osman Kırca- Yusuf İhsan Bodur "Üçtelli", Özgü Bulut "Beden Müziği ve Soundpainting", RisteGjorgjijev "Geleneksel Makedon Dansları, Çalgıları ve Ses Teknikleri", Ruhat Kılıç Hosseini "Teke ve Artvin Yöreleri Halk Dansları", Sami Hosseini "Def (Erbane) Atölyesi", VekaAler "Ses ve Nefes Teknikleri"

2. Periyot (23-27 Ağustos)

Arslan Hazreti "Kamança ve Kemane", Cenk Erdoğan "Perdesiz Gitar Atölyesi", Fahri Çelebi "Darbuka ve Ritim Atölyesi", Mehmet Günay Eser "Üçtelli", Özgü Bulut "Beden Müziği ve Soundpainting", Rıza Can Özel "Atölye: Görele Kemençesi ve Karadeniz Rum'u Kemençesi", "Seminer: Doğu Karadeniz'de Kemençenin İcra Çeşitliliği", Salih Korkut Peker "Seminer: Kentli Anadolu Müziğinde Eski ve Yeni Nesil Modifiye Çalgılar: Cümbüş ve Çağlama" "Grup Müziği Atölyesi", Salih Nâzım Peker "Seminer: Türkiye'den Yunanistan'a Zeybeğin Hikayesi", Selim Özyol "Zeybek Halk Dansı", Seval Eroğlu "Atölye: Ağız ve Hançere Teknikleri" "Seminer: Toplumsal Cinsiyet Açısından Halk Müziği Alanı ve Yapılanması", TheodoraAthanassiou "İzmir Stili ve Kafe Aman Rebetiko – Anadolu'dan Rebetiko Bestecileri", Volkan Kaplan "Bağlama Açış Atölyesi & Bağlamanın Stüdyo (kayıt – mix ve mastering) Aşamasında Kullanımı", Zafer Taşdan "Atölye: Mey ve Duduk"

Kaynak: Bültenler