Müzik Hep Yanınızda

Altec Lansing kulaklık modelleri, tasarım ve stili; gürültü önleme özelliği ve dokunmatik kablosuz kontrol gibi bazı modellerle birleştiriyor. Örneğin serinin önde gelen modellerindenBluetooth kafa üstü kulaklık modeli Shadow Star,yan taraftan dokunmatik kontrol özelliği sağlarken 10 saate kadar dinleme imkanı sunuyor. Değiştirilebilir konforlu kulak padleri ile tüketicilere estetik ve konforu bir arada sağlıyor. Alcora modeli ise Aktif Gürültü Engelleme Özelliği ile ön plana çıkarken 25 saate varan dinleyebilme özelliği ile konforlu bir müzik deneyimi yaşatıyor.



Taşınabilir Bluetooth hoparlör segmentinde, olağanüstü dinlence deneyimi, taşınabilirlik ve konforu birarada sunuluyor. Charms ve Museo modelleri ile mobilite ve şıklıktan ödün vermeden müziğinizi her gittiğiniz yere götürebilir, keyfini çıkartabilirsiniz.



Muhteşem ev içi ses deneyimi içinse hem tasarım hem ses harikası ürünler sunuluyor. Legend Tower Hoplarlör, ayırt edici transparan cama sahip özel tasarımı ile hem çok güçlü ses hem de olağanüstü estetik sağlıyor. İç mekan hoparlör modeli Epsilonia, Bluetooth segmentinde tamamen farklı, oldukça şık estetik bir tasarım sunuyor. Ahşap gövde ve metal ayak yapısıyla güzelliği tanımlarken gerçek, temiz ve doğal ses sağlıyor. 4" ve 1.5" dahili hoparlörleri, Bluetooth 4.0 ve NFC bağlantısı ile Epsilonia ikinci bir Epsilonia ile kolayca eşleştirilebilir ve stereo ses sunar.







İlk IT hoparlör markası olan Altec Lansing kablolu 2.0 hoparlörlerden kablosuz 2.1 kablosuz hoparlörlere kadar geniş IT geniş ürün gamıyla tüketicilere kendi PC ortamları için uygun ürünü seçmelerine olanak sağlıyor.



Altec Lansing outdoor Bluetooth hoparlör serisi ise en zorlu koşullarda bile müzik dinleyebilmenize olanak sağlar. IP67 standardında üretilen ve "everythingproof (herşeye karşı dayanıklı)" olarak lanse edilen bu Bluetooth hoparlör ürün ailesi; suya, kuma, kara ve darbelere karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkmaktadır.Boomjacket, serinin en üst özelliklere sahipmodeli olarak öne çıkarken; 40 saate varan pil ömrü ve powerbank olarak kullanılabilme özelliğine sunar. Boom Jacket ve Mini Life Jacket modelleri ise beraberinde gelen askı aparatıyla bisiklet veya teknenize monte edilebilir.



Altec Lansing markasının Türkiye temsilcisi TNB A.Ş. dir.





















