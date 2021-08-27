Müzik Geceleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

Çanakkale Belediyesi "Müzik Geceleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserler, kentlilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi "Müzik Geceleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserler, kentlilerin yoğun katılımı ile devam ediyor.

Çanakkale Belediyesi Ağustos ayı etkinlik takvimi içerisinde yer alan "Müzik Geceleri", Özgülük Parkı'nda Retro Queen, Barış Kordonu'nda Foya ve Sarpedon ile Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda ise Grup Trio ve Boğaz Saz Grubu konserleri ile devam etti.

Müzik gruplarının birbirinden güzel şarkıları seslendirdiği gecede kentliler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, kimi kentliler de dansları ile renkli görüntüler oluşturdu.

27. 08. 2021 15: 51

Kaynak: Habermetre