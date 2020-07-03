Müzik festivalinde Covid-19 önlemi: Gemilerle sosyal mesafe korundu
Belçika'da birçok müzik festivali Covid-19 nedeniyle iptal edilirken Paradise City müzik festivali kapsamında konserlere katılmak için gemilere sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediliyor.
03.07.2020 21:00 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:44
Belçika'da birçok müzik festivali Covid-19 nedeniyle iptal edilirken Paradise City müzik festivali kapsamında konserlere katılmak için gemilere sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediliyor. Böylede sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ediliyor. View on euronews
Kaynak: Euronews.com