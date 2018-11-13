Yılmaz Morgül Meslektaşlarını Bombaladı: Müzik Dünyasındakiler Playback'te Bir Numara

Morgül Instagram hesabından, ses sanatçısı meslektaşlarını alaylı bir dille eleştirdiği paylaşımıyla kullanıcıları yine güldürürken düşündürdü.

''BİR NUMARA GÖREMİYORUM''

Şarkıcı Yılmaz Morgül, çektiği video ile şarkıcıları topa tuttu. Eski Survivor yarışmacısı 54 yaşındaki şarkıcı, '''Müzik dünyasında bir numarayım diyenlerde bir numara görmüyorum'' dedi.

''PLAYBACK'TE BİR NUMARALAR''

Yılmaz Morgül, videonun devamında, ''Müzik dünyasında 'bir numarayım' diyenlerin hiç birinde ben bir numara görmüyorum. Yüzde doksanı 'bir numarayım' diyenler nerede bir numaralar; playback'te bir numaralar. Sizi gidi numaracılar. Hastasıyız dede.'' şeklinde konuştu.