Yılmaz Morgül Meslektaşlarını Bombaladı: Müzik Dünyasındakiler Playback'te Bir Numara
Instagram'da yaptığı sansasyonel paylaşımlarıyla sık sık gündeme oturan Yılmaz Morgül, bu sefer de meslektaşlarını "Playback'te bir numaralar" diyerek eleştirdi.
Morgül Instagram hesabından, ses sanatçısı meslektaşlarını alaylı bir dille eleştirdiği paylaşımıyla kullanıcıları yine güldürürken düşündürdü.
''BİR NUMARA GÖREMİYORUM''
Şarkıcı Yılmaz Morgül, çektiği video ile şarkıcıları topa tuttu. Eski Survivor yarışmacısı 54 yaşındaki şarkıcı, '''Müzik dünyasında bir numarayım diyenlerde bir numara görmüyorum'' dedi.
''PLAYBACK'TE BİR NUMARALAR''
Yılmaz Morgül, videonun devamında, ''Müzik dünyasında 'bir numarayım' diyenlerin hiç birinde ben bir numara görmüyorum. Yüzde doksanı 'bir numarayım' diyenler nerede bir numaralar; playback'te bir numaralar. Sizi gidi numaracılar. Hastasıyız dede.'' şeklinde konuştu.
YORUMLAR (5)
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BUNUN BEYNİNİ KUŞA TAKSAM TERS UÇARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bende bu pislik çoktan gözükmüyor nerede acaba diye merak etmiştim.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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türkiyenin en igrenc sesi ve en igrenc insan müsveddesi.midemiz bulaniyor seni görünce.defol artik su piyasadan.rezil ibneCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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MEMLEKETTE NE ÇOK GERİZEKALI VAR LIACevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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doğru söylüyon be morummm helal sanaa ..kim tutar seniii dehhhCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır