Müzik dünyasına yeni bir isim merhaba demeye hazırlanıyor

Müzik dünyasına yeni bir isim merhaba demeye hazırlanıyor

Kendine has yorumuyla dinleyenlerini kendinden geçiren arabesk Rock sanatçısı Firari,'Gecenin Üçü'isimli teklisiyle müzik severlerin karşısına çıkacak.

06.09.2019 16:34
Müzik dünyasına yeni bir isim merhaba demeye hazırlanıyor

Müziğin yanı sıra gazetecilik yapan Firari,Akademi Müzik etiketiyle müzik dünyasındaki yerini alacak olan albümün yönetmenliğini Samet Akkuş yaptı.

Şarkısının kısa süre içinde büyük çıkış yakalayacağını iddia eden Firari,teklisinin klibini ise Tekirdağ'da çekeceğini söyledi. Yakışıklı şarkıcının klibinde Rus model Anna Novoselova rol alacak.

Kaynak: Bültenler
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