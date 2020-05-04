Müzik dünyasına "Mehmet Palabıyık" imzası

Adı Mehmet Palabıyık. 23 yaşındaki genç müzisyen Adana doğumlu. Müziğe tutkun ve en önemlisi yüreği heyecan dolu. Müzik sektöründeki en önemli duygu durumunu yaşıyor.

"HEYECAN". Mehmet Palabıyık, yaşamak için müzik yapmıyor, müzik için yaşıyor. Ağırlıklı olarak alternatif ve R&B üzerine müzik tercihi yapan Palabıyık İstanbul'da yaşıyor. Müziğe gönül verdiği zaten sokak müzisyenliği yapmış olmasından da belli, öyle değil mi? Taksim ve Kadıköy'de müzik yapmasının ardından birçok kişinin sesine hayran kaldığı genç adam bir albüm çıkartmaya karar verdi. Tamamıyla kendi şarkılarından oluşan albümü oldukça rağbet görüyor. Alternatif ve R&B müzik tercihiniz yoksa bile Mehmet Palabıyık'ı dinledikten sonra müzik seçimlerinizi değiştirebilirsiniz.

Sesinin tınısıyla her kesime hitap eden Palabıyık, Şubat 2020'de çıkarttığı albümünün tanıtımlarını da sosyal medya ve birçok dijital kanal ile dinleyiciyle buluşturuyor. Olumlu geri dönüşleri alan genç müzisyen, müziğe olan tutkusuyla da herkese ilham kaynağı oluyor.

Üniversite tercihini Akdeniz Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden yapmış olsa da sanata tutkun olduğunun aslında daha genç yaşlarda farkındaydı. Üniversitede sesini, kendini keşfeden Mehmet, kendi yapmış olduğu şarkılardan oluşan albümünü de çıkartarak hayallerine adım atmak için güzel bir hamle yapmış oldu.

Müziği seven herkese mesajı şudur ki herkesin hayallerinin peşinden koşması gerektiği. Hayallerin de müzik gibi notaları olduğunu düşünüyor. Hayatın her bir karesi bir nota. Ve bu notalara çok dikkatli bir şekilde basarak ritmi yakalamak gerektiğini düşünüyor.

Hayallerinden bir tanesi olan ve kendi şarkılarından oluşan albümünü yaparak gerçeğe dönüştürmenin zafer sarhoşluğunda olan Mehmet Palabıyık, müziğe tutkun. Durmadan üretim hâlinde. Gelecek günlerde de klip hazırlığı için kolları sıvayacağını söyleyen Mehmet, keyifli şarkıların insan hayatına olumlu katkı sağladığını düşünüyor.

Kaynak: Bültenler