Müzik Dinlemenin Tanımını Değiştiren Sony Walkman, 40. Yaşını Kutluyor

Bundan tam 40 yıl önce Walkman TPS-L2 ismiyle 397 gram ağırlığındaki taşınabilir kaset çaları duyuran Sony, belki de uzun yıllar boyunca üretimine devam edeceği bu cihazların tüm dünyada bu kadar sevileceğini tahmin etmiyordu. Müziğe taşınabilirlik anlamında adeta özgürlük kazandıran Walkman, aslında bazı teknolojik gelişmelerin ardı ardına gelmesi sonucu üretilmesi mümkün olmuş bir teknolojik cihazdı.

1957 yılında müzik çalarlar için ilk girişimini yapan Sony, bu alanda ürünler üretmek için kararlı adımlarla ilerlemeye başladı. 1963 yılında Philips'in kasetleri taşınabilir teypler için standart hâline getirmesiyle yeni bir girişimde bulunması gerektiğini anlayan dev şirket, 1970'li yılların başında kasetlerin yüksek kaliteli müzikler için uygun hâle gelmesini fırsat bilerek Walkman TPS-L2'yi piyasaya sürdü.

Piyasadaki rakiplerinden daha üstün özellikleriyle dikkat çeken Walkman TPS-L2, bir anda tüm dünyanın ilgi odağı olmuştu. Tek bir albümün yer aldığı kasetlerin yanı sıra "karışık" diye tabir edilen ve yalnızca kullanıcının sevdiği müzikleri kaydettiği kasetler de bugün birçok uygulamada karşılaştığımız oynatma listelerinin temellerini attı.

Gelişen teknolojiyle birlikte kasetlerin yerini CD'ler aldı ve Sony, dünyanın ilk taşınabilir CD çaları Sony D-50 Discman'i piyasaya sürdü. Bu alanda ürün üreten diğer şirketlerle rekabette geri kalmak isteyen dev şirket, Walkman MiniDisc ve diğer ürünlerini de kullanıcılara sunarak adeta bu alanda zirveye oturmuştu.

2000'li yıllarda yaşanan teknoloji devrimiyle birlikte müzikte de değişim yaşanmış ve iPod'un gelişiyle Walkman oldukça büyük bir darbe almıştı. Son yıllarda müziklerin dijitalleşmesi her ne kadar bu tarz cihazları devre dışı bıraksa da Sony Walkman, 40 yılı geride bırakmış olmasına rağmen hâlâ hafızalarımızdaki yerini koruyor.