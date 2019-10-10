Müzik aşkı yaş tanımadı

10.10.2019 13:49

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Cennet Gönen, Dörtyol Belediyesi Musiki Derneği'nin açtığı kursa giderek Türk halk ve sanat müziklerini öğreniyor.

Günün çoğunu müzik dinleyerek geçiren Gönen, ilerlemiş yaşına rağmen bastonuyla gittiği kurslara katılıyor.

Gençlik tutkusu olan Türk sanat ve halk müziklerini öğrenmeye çalışan Gönen, çevresinin de takdirini topluyor.

Kızının yanında 2 torunuyla birlikte yaşayan Gönen, AA muhabirine, çocukken imkansızlıklar nedeniyle gerçekleştiremediği birçok hayalinin bulunduğunu belirtti.

Müzik dinlemeyi ve söylemeyi çok sevdiğini dile getiren Gönen, "Boş zamanlarımda hem resim yapıyorum, hem müzik dinliyorum hem de söylüyorum. Dörtyol Belediyesi Musiki Derneği'nin böyle bir kurs açtığını duyunca hemen kayıt oldum. Öğrenmenin ve bilmenin yaşı yoktur ayrıca müzik ruhun gıdasıdır. Kursa katılan arkadaşlarımızla kaynaştık hocalarımızın katkısıyla nota ile söylüyoruz. Keşke genç olsam müzik aletlerini de çalmayı öğrensem. Bizlere bu imkanı verenlere çok teşekkür ederim." dedi.

Dörtyol Belediyesi Musiki Derneği Başkan Yardımcısı Berrin Selçuk da kursun neşesi olan Cennet nineden çok memnun olduklarını aktardı.

Cennet Gönen'in herkese örnek olması gerektiğini vurgulayan Selçuk, "Müzik ruhun gıdasıdır ve genç kalmak için de bir motivasyondur." dedi.

Kaynak: AA