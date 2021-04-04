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Müzik aletlerinin arasında bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Müzik aletlerinin arasında bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde mikrofon kablosuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

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Kürşat Ayvatoğlu suskunluğunu bozdu, Erdoğan ve Soylu'dan özür diledi

Muğla'nın Milas ilçesinde mikrofon kablosuna saklanmış uyuşturucu ele geçirildi.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından tespit edilen bir araçta arama yapıldı. Aramada müzik aleti çantası içerisinde yer alan mikrofon kablosuna sarılmış halde 70.19 gram metamfetamin ve 12.23 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili İ. B. gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MUĞLA

Müzik aletlerinin arasında bulundu
Müzik aletlerinin arasında bulundu
Müzik aletlerinin arasında bulundu
Müzik aletlerinin arasında bulundu
Müzik aletlerinin arasında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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