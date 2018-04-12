Müzik Aletleri Sektörü Buluştu - Frankfurt

Müzik aletleri sektörünün temsilcileri ve müzikseverler müzik enstrümanı ve ekipmanı ile profesyonel ses sektörü alanında dünyanın en büyük fuarı kabul edilen Frankfurt Müzik Fuarı'nda (Musikmesse) bir araya geldi.

Messe Frankfurt tarafından düzenlenen ve dün kapılarını açan fuarda, "Analogdan Dijitale" sloganıyla sahne ve müzik sektörünün teknolojide geldiği son nokta katılımcılara tanıtılıyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden 800'ü aşkın firmanın katıldığı fuarda, Türkiye 10 firmayla temsil ediliyor.

Türk firmaları fuarda, el yapımı Türk zilleri ve geleneksel Türk müzik aletlerini sergiliyor.

Müzik dünyasından yeniliklerin yer aldığı fuarda, ziyaretçiler, 3D baskı teknolojisinin yardımıyla yapılan dünyanın ilk kemanı ve ilk karbon kornetini de görebiliyor.

Analog ve dijital ses üretiminin avantajlarını bir araya getiren karma araçlar da "Musikmesse 2018"de görülmesi gereken diğer bir trend olarak öne çıkıyor.

14 Nisan'a kadar açık kalacak olan fuarda, iş görüşmelerinin yanı sıra katılımcılar çeşitli konserlere katılma imkanı da yakalayacak.

Öte yandan fuar alanında "Musikmesse" ile birlikte birbirini tamamlayıcı özellikleri olması bakımından "Işık ve Ses" fuarı da düzenleniyor. Söz konusu fuara Türkiye'den 2 firma katılım sağladı.