Müziğin ritmi ile bakırları işliyor

Müziğin ritmi ile bakırları işliyor Mardinli bakır ustası Abdülhamit Özcan, çocukluğundan beri bakır işliyor Hobi olarak müzikle de ilgilenen Özcan, yaklaşık 8 yıl önce ritimle bakır işlemeye başladı Özcan, yaptığı bu işlemle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi Mardin'de...

Müziğin ritmi ile bakırları işliyor

Mardinli bakır ustası Abdülhamit Özcan, çocukluğundan beri bakır işliyor

Hobi olarak müzikle de ilgilenen Özcan, yaklaşık 8 yıl önce ritimle bakır işlemeye başladı

Özcan, yaptığı bu işlemle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi

MARDİN - Mardin'de bakırcı ustası 37 yaşındaki Abdülhamit Özcan, bakırları müziğin ritmine uyum sağlayarak işliyor. Çocukluğundan beri bu işi yaptığını kaydeden Özcan hobi olarak müzikle ilgilendiğini bu nedenle bakır işlerken müziğin ritmine uyum sağladığını söyledi.

Mardin'in Artuklu ilçesindeki çarşıda bakırcı ustası olan Abdülhamit Özcan, çocukluğundan beri bakır oymacılığı yapıyor. Aynı zamanda hobi olarak müzikle ilgilenen Özcan, hobisini işine dahil ederek bakırları işliyor. Müzik ritmiyle birlikte bakırlara şekil varan Özcan, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Yaklaşık 8 yıldır müzik ritmi eşliğinde bakır oymacılığı yaptığını kaydeden Özcan, müzik kulağının olduğunu, hobi olarak müzik yaptığını kaydetti. Bakır oymacılığı yaparken müzikle ritim tuttuğunu vurgulayan Özcan, "Bakır ve el sanatları mesleğini icra etmekteyim. Küçüklüğümden beri dede mesleği olan bakırcılığı babamla beraber sürdürmeye çalışıyoruz. Şahmeran çiziyorum, şahmeranın yanında müzik ritmi le beraber ortaya çıkardığımız bir çalışmamız var. Onu da az önce sunduk arkadaşımıza. Ritim üzerinde çalışma işlemini bir tek ben yapıyorum. Benim müzik kulağım var. Müziği seviyorum. Aynı zamanda da hobim olduğu için çalışma yaptığım zamanlarda uyguluyorum. Ritmik çalışma yapıyorum bakır oymacılığında. Yurt dışından ve buradan yerli ve yabancı turistler izlemeye geliyor. Yaklaşık 8 yıldır müzik ritmi ile çalışmaya başladım. Çalıştığım zaman da severek yapıyorum, zevk alıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK