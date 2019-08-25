Müziğin mutfağı büyüledi

25.08.2019 14:15

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulları kapsamında 5 hafta süren "Müziğin Mutfağı" kursuna katılan çocuklar, ünlü müzisyenler Başak Yavuz, Banu Kanıbelli ve Uğurcan Kurt ile birlikte sahneye çıkarak konser verdi.



Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulları kapsamında 5 hafta süreyle gerçekleştirilen "Müziğin Mutfağı" kursuna katılan çocuklar, ünlü müzisyenler ile sahneye çıkmanın heyecanını yaşadı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde öğrencilere ünlü müzisyenler Başak Yavuz, Banu Kanıbelli ve Uğurcan Kurt eşlik ederken, konser izleyicilerden tam not aldı. 23 Nisan Çocuk Sanat Merkezi, Yukarı Söğütönü Belde Evi, Çukurhisar Çocuk Sanat Merkezi ile Aşağı Söğütönü Deneyimli Kafe'den 8-12 yaş arasındaki 30 çocuğun katıldığı konser programını Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da izledi.



Kursa katılan öğrenciler eğitimleri boyunca evlerinden getirdikleri bardak, damacana, temizlik sopası, kaşık, tencere kapağı, rende ve havan gibi çeşitli gereçlerle müziklere ritim tutmayı öğrendi. Eğitmen Yalçınkaya'nın sosyal medya üzerinden çocukların performans görüntülerini paylaşması ve bu görüntülerin ünlü caz sanatçısı Başak Yavuz'un dikkatini çekmesi ile planlanan konser ücretsiz olarak düzenlendi. Konserde klasik, caz, rock, folk rock ve türkü müzik dallarından toplam 8 eser icra edilirken sanatçıların ve çocukların performansı, salonu dolduran sanatseverlerden tam not almayı başardı.



Caz sanatçısı Başak Yavuz, piyanist Uğurcan Kurt ve şarkıcı, şarkı yazarı, eğitim psikoloğu Banu Kanıbelli'nin çocuklara eşlik ettiği konser sonrasında bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç, etkinliğin bir ilk olduğuna vurgu yaparak, "Bugün Eskişehir'de çok farklı bir etkinlik yaşanıyor. Gerçekten bir ilk. Başta Ekin olmak üzere Banu Kanıbelli, Başak Yavuz, Uğurcan Kurt kardeşimizin katkıları çok büyüktü. Bir saat içinde kafamdan o kadar şey geçti ki, çalışma neticesinde istenildiğinde nerelere varılabildiğini görmüş oluyoruz. Siz velilere, çocuklarınızı bize emanet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir belediye ancak böyle büyüyebilir; karşılıklı sevgi, saygı içinde. Bu çocuklarımız belki müzisyen olmayacak ama insanda müzik sevgisi olduğu zaman kalbi farklı atıyor ve çok vicdanlı oluyor, dünyaya da farklı gözle bakıyorlar. Çok önemli bir iş başarmışlar. Nasıl ki 'İki Elin Sesi Var' Çocuk Senfoni Orkestrasına çok farklı noktalardan başlayarak bu başarılı günlere geldiysek, aynı şekilde bu grup da başarıya ulaşacak. Belki size temizlik sopasını, kaşığı arattıracaklar ama başarılı olacaklar. Emeği geçen herkese, anne ve babalara da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Piyanist Uğurcan Kurt eşliğinde iki parça seslendiren müzisyen Başak Yavuz ise, "Çok teşekkür ediyorum. Ekin Yalçınkaya'nın bu özel projesinden sosyal medya sayesinde haberdar olduk. Yalnızca ben değil Banu ve Uğurcan da bu projeyle ilgili olarak çok duygulandık. Diğer sanatçı dostlarımda bunun ne kadar önemli bir proje olduğunu defalarca bize söylediler. Ben de şimdi sizlere söylüyorum; bu çok özel bir proje. Bu imkanları sağladığı için Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a ve Başkan Yardımcısı Melih Savaş'a çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımıza ve ailelerine de çok teşekkür ediyoruz" dedi.



Sanatçı Banu Kanıbelli ise konuşmasında, "Sabah 05.30'da İzmir'den Mavi Tren ile geldim. Porsuk Çayı kenarında güneşin altında dans eden küçük çocuklar, müzik yapan insanlar, sakin sakin birbirine sarılan sevgililer; mutlu insanların arasında, Eskişehir'de olmak derken sonrasında buraya geldik, provaya. Ne kadar güzel bir birliktelik olmuş. İçlerinden biri 'Acaba İstanbul'da yapabilir miyiz?' diye sordu. Neden olmasın, isterseniz ve düşlerseniz neden olmasın. Belediyenin desteği çok büyük. Herkese teşekkür, şükran ve en iyi dileklerimi paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.



Program, Başkan Ataç'ın sanatçılara çiçek takdim etmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA