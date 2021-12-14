14 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

Müziğin kardeşliği buluşması

BURSA - Balkanlar'dan gelen ses ve saz sanatçıları, Büyükşehir Belediyesi Kültür Akademisi'nde Türk müziğine gönül veren sanatseverlerle buluştu.

Saraybosna'dan gelen Rkud Proleter Sarajevo Derneği'ne mensup ses ve saz sanatçıları, 'Müziğin Kardeşliği Buluşmaları' etkinliği kapsamında Kültür Akademisi Ressam Şefik Bursalı Salonu'nda Bursalı sanatseverler ile bir araya geldi. Muhteşem gecede sanatseverler, insanlığın ortak evrensel dili olan müzik ile buluştu ve karşılıklı sevgi, barış, kardeşlik duygularıyla kültür alışverişinde bulundu.

Özel buluşma, tarihi belediye binası önünde Ertuğrulgazi Mehter Derneği'nin verdiği konserle başladı. Daha sonra dernek başkanı ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı Hilmi Bozdemir yönetiminde Müzeyyen Senar TSM Topluluğu, Türk musikisinin seçkin eserlerini seslendirdi. Son olarak Rkud Proleter Sarajevo Derneği ses ve saz sanatçıları, Balkan ezgileriyle salonu coşturdu. Gecede eğlence doruk noktasına ulaştı.

IOFF Başkanı Faruk Alkaya, Rkud Proleter Sarajevo Derneği Başkanı Sahudin Kacar ve Ertuğrulgazi Mehter Derneği yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu gecede, katılımcılara çiçek ile hediye takdimi yapıldı.

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