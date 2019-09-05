Müziğin kalbi Nilüfer'de atacak

05.09.2019 17:30

İlk kez 2015 yılında başlayan ve Bursa, Nilüfer Belediyesi'nin "Dünyayı sev, geyiği öp, festivale gel" sloganıyla ve Birlikte Güzel desteğiyle 6-8 Eylül tarihlerinde beşincisini düzenleyeceği, Türkiye'nin en büyük müzik festivallerinden biri olan Nilüfer Müzik Festivali, farklı müzikal beğeniye hitap eden sanatçı kadrosuyla müzikseverleri coşturacak.

29 sanatçı ve grup sahne alacak

Katılanların tam bir müzik şöleni yaşayacağı Nilüfer Müzik Festivali'nde toplam 29 sanatçı ve grup sahne alacak. 2016 yılında katıldığı festivale ikinci kez gelecek olan sevilen grup Athena, 5 oktavlık sesiyle dünya üzerindeki ender seslerden birisi olma özelliği taşıyan Cem Adrian, Ceyl'an Ertem ve Gaye Su Akyol, Mor ve Ötesi, muhteşem sahne performansıyla Rap müziğin vazgeçilmez ismi Ceza festivalde yer alacak isimler arasında. Türk rap müziğinin yükselen isimleri arasına kısa süre içinde ismini yazdırmayı başaran Ben Fero da Nilüfer Müzik Festivali'nde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Ayrıca; Adamlar, Ah! Kosmos, Akın Sevgör, Altın Gün, Aynasızlar, Dolu Kadehi Ters Tut, Eda Baba, Eskiz, Flört, Gözyaşı Çetesi, Hedonutopia, Hey! Douglas, Islandman, Rashit, Selin Sümbültepe, Yok Öyle Kararlı Şeyler, Son Feci Bisiklet ve The Away Days Nilüfer Müzik Fesitvali'nde konser verecek.

Festivalde yurt dışından da dünyaca ünlü isimler sahne alacak. Fransız elektro-pop ikilisi Agar Agar, Berlin elektronik müzik camiasının dünyaya sunduğu popüler grup Modeselektor, Roosevelt ve Muyayo Rif müzikleriyle festivalcilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Kaynak: Bültenler