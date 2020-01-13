Müziğin ezgilerinden ilham aldı
DenizBank bünyesinde yer alan sergi mekanı GaleriDeniz, Prof. Dr. Fikret Akata'nın müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan "Fa" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu.
13.01.2020 00:03 | Son Güncelleme: 13.01.2020 00:03
DenizBank bünyesinde yer alan sergi mekanı GaleriDeniz, Prof. Dr. Fikret Akata'nın müzik ve resmi aynı potada erittiği yağlıboya eserlerinden oluşan "Fa" adlı sergiyi sanatseverlerle buluşturdu. Sergi, ay sonuna kadar gezilebiliyor.
Kaynak: Dunya.com