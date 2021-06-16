Müziğin birleştirici gücü 25 il ve 2 ülkeden müzik tutkunlarını buluşturdu
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Müziğin birleştirici gücü 25 il ve 2 ülkeden müzik tutkunlarını buluşturdu

Müziğin birleştirici gücü 25 il ve 2 ülkeden müzik tutkunlarını buluşturdu
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

Van'ın Erciş ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Ferdi Cansız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama sürecinde evlerinden çıkamayan müzikseverlerle oluşturduğu gruba hem eğitim veriyor hem de birlikte konserler düzenliyor.

Van'ın Erciş ilçesinde müzik öğretmenliği yapan Ferdi Cansız, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama sürecinde evlerinden çıkamayan müzikseverlerle oluşturduğu gruba hem eğitim veriyor hem de birlikte konserler düzenliyor.

İlçede 2 yıldır görev yapan Cansız, kısıtlama günlerinde evlerinden çıkamayan müzikseverler için geçen yıl aralık ayında Türk Halk Müziği Topluluğu kurdu.

Zoom platformu üzerinden 25 il ve 2 ülkedeki farklı mesleklere mensup 65 müzik tutkununu bir araya getiren Cansız, grup üyelerine hem eğitim veriyor hem de birlikte şarkılar söylüyor.

Grup üyelerinin çaldıkları enstrümanlarla katıldığı derslerde, duygulu ve eğlenceli anlar da yaşanıyor.

Cansız, AA muhabirine, Türk Halk Müziği Topluluğunun müzik öğretmenleri, konservatuar öğrencileri, doktor, hemşire ve farklı meslek gruplarında yer alan kişilerden oluştuğunu söyledi.

Topluluğu salgın döneminde evden çıkamayan müzikseverler için kurduğunu anlatan Cansız, şunları kaydetti:

"Herkes evinden bilgisayarından ya da telefonundan derslere ve etkinliklere katılabiliyor. Bu süreci fırsata çevirdik ve topluluğu kurduk. Provalarımızı zoom üzerinden gerçekleştiriyoruz. Buradan müzik söylüyoruz, nota eğitimi veriyoruz ve türküler seslendiriyoruz. Almanya ve İran'dan katılımcılar var. Daha da büyümeyi düşünüyoruz. Salgının sıkıcı yönlerini müzik yaparak eğlenceli anlara dönüştürüyoruz."

"Nefes almamıza imkan sağladı"

Gruba Eskişehir'den katılan aile hekimi Dr. Fatma Sezgin Öz ise insanların evlerde bunaldığı bir dönemde kurulan müzik topluluğunun nefes almalarına imkan sağladığını aktardı.

Çeşitli mesleklere mensup kişilerden oluşan toplulukla müziğin çok sesliliğini yansıttıklarını dile getiren Öz, "Hem kendimiz için hem de bizi dinleyenler için disiplinli ve özverili şekilde çalışmalarımızı sunmaya çalışıyoruz. Bize ait, bizi anlatan, bizden ezgilerle çok eğlenerek çalışıyoruz, keyif alarak yapıyoruz bu işi. Çalışmalar, provalar çok keyifli geçiyor." dedi.

Müzik öğretmeni Duygu Maden de "Dünyanın ortak dili olan müzik, bu zor günlerde de bizi birbirimize bağladı. Fiziksel olarak bir arada olamasak da şarkılarla bütünü sağlamak çok keyifli. Çalışmalarımız güzel geçiyor. Koronun bütünleştirici gücüne her zaman inancım tam, bunu hissediyorum, görüyorum ve yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Müziğin birleştirici gücü 25 il ve 2 ülkeden müzik tutkunlarını buluşturdu
Müziğin birleştirici gücü 25 il ve 2 ülkeden müzik tutkunlarını buluşturdu
Müziğin birleştirici gücü 25 il ve 2 ülkeden müzik tutkunlarını buluşturdu
Müziğin birleştirici gücü 25 il ve 2 ülkeden müzik tutkunlarını buluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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