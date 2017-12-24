Müziğin Balıklar Üzerindeki Etkisini Araştırıyorlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesindeki akvaryumlarda, lokal olarak verilen 12 farklı müziğin koi balıkları üzerindeki etkileri araştırılıyor.



ÇOMÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Balıkçılık Teknolojisi Bölümü Öğr. Gör. Halit Kuşku, 'Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi' başlıklı doktora tezi hazırladı. Doktora tezine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesinde Prof.Dr. Sebahattin Ergün'ün danışmanlığında ve Dr. Sevdan Yılmaz'ın katkılarıyla yürüten Öğr. Gör. Halit Kuşku, tezine başladı. Kuşku, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesindeki akvaryumların içindeki koi balıklarına belirli periyotlarda şehir gürültüsü, Kur'an-ı Kerim, Tasavvuf Ney Musikisi ve silkroad müzik seslerini dinletiyor.



Doktora tez çalışmasındaki ön denemelerde 12 farklı ses veya müzik türünün akvaryum sektörü için gerek ülkede gerekse de üretimi yapılan diğer ülkeler için ekonomik öneme sahip bir tür olan koi balıklarının davranışları üzerinde olumlu veya olumsuz etkiler gösterdiği tespit edildi. Özellikle musiki, Kur'an gibi seslerin balıkları rahatlattığı, şehir gürültüsü gibi rahatsız edici seslerin ise balıkları strese soktuğu ortaya çıktı. Elde edilen bu ön sonuçlar değerlendirilerek ileride dinletilen sesler içerisinden en uygun olanları seçilerek TÜBİTAK projesi olarak sunulması hedefleniyor.



Halit Kuşku, farklı seslerin balıklar üzerindeki etkisini araştırdıklarını belirterek, "Burada farklı seslerin, koi balıkları üzerindeki etkilerini araştırıyoruz. Türkiye'de en geçerli balık türlerinden biri olan sazangillerin içinde bir tür olan koi balıkları farklı seslere tabi tutuluyor. Bu bir ön çalışma. Bu ön çalışmada yaklaşık 12 tane farklı ses var. Bunların içerisinde Alfa, Beta, Gama, Teta ses dalgaları var. Daha sonra Kur'an-ı Kerim, tasavvuf musikisi ney dinletisi, silkroad müzik ve günümüzde akvaryum kurulan yerlerin en büyük sorunlarından biri şehir gürültüsü ki bu şehir gürültüsü dinlettiriliyor. Klasik Mozart dinlettiriyoruz, metal müzik dinlettiriyoruz. Bu şekilde balıkların vermiş olduğu tepkileri ölçüyoruz. Ön çalışmalarımızda genel bir kanaat oluştu. Musikinin, seslerin, müziğin balık üzerinde olumlu etkileri olduğunu düşündük. Çünkü dinletilen bazı seslerde balıklar akvaryumlara homojen dağılırken, metal müzik veya farklı ritimsiz müzikler şehir gürültüsü gibi seslerin akabinde balıklar heterojen dağılımlar ve farklı hareketler stres parametreleri göstermeye başladılar" diye konuştu. - ÇANAKKALE