Müziği aç, ritme kapıl

Dans, hem beden hem de zihin için çok faydalı. Dans ederken tüm vücut çalışır, böylece kasların gücünü, esnekliğini, kontrol ve koordinasyon becerilerimizi geliştirir. Üstelik ruh halimizi de iyileştirir.

Dans, hem beden hem de zihin için çok faydalı. Dans ederken tüm vücut çalışır, böylece kasların gücünü, esnekliğini, kontrol ve koordinasyon becerilerimizi geliştirir. Üstelik ruh halimizi de iyileştirir. Araştırmalar dansın, hafızayı ve beyin plastisitesini (beynin yeni bağlantılar kurma ve değişme kapasitesi) geliştirdiğini gösteriyor.

EN ÖZGÜR OLDUĞUMUZ ALAN BU...

Beliz Demircioğlu, dansçı

Dans, insanların vücutlarıyla bağ kurmaları için çok değerli. Bedenimiz aslında pek çok şeyi yapabilir. Küçük çocukların ne kadar rahatça müzikle bedensel bir diyaloğa girdiklerini, yerlerde yuvarlandıklarını, keyif aldıklarını gözlemliyoruz. Dans bize bunu ömür boyu sağlama potansiyeline sahip.

Kendi zevklerimize, algımıza, isteklerimize göre bedenimizle oyunsal, eğlenceli ve aynı zamanda derin bir ilişkimiz olması için bir kanal açıyor.

Farklı dans teknikleri üzerine çevrimiçi dersler var. Özellikle küçük gruplarla yapılanlar çok verimli olabiliyor. Ben özellikle doğaçlamanın gücüne çok inanıyorum. En önemlisinin kişinin kendi bedeninin özgün hareket etme tarzını bulması olduğunu düşünüyorum. Bunun için yaratıcı hareket derslerine katılabilirsiniz. İsterseniz her sabah ya da canınız çektiğinde sevdiğiniz bir müziği açıp içinizden nasıl bir dansın çıktığını araştırabilirsiniz.

Bence özellikle pandemi döneminde hepimizin bunu yapmaya çok ihtiyacı var. Dans, hepimizin ilk evi olan bedenlerimizin varoluşunu çok temel bir yerden besliyor. Bunu sokakta araştırdığımız bir proje yürütüyoruz: Sokakta Hareket.

15 dakika boyunca farklı şehirlerde, belli adreslerde, o civarda yaşayan herkesi davet ederek, maske takarak ve birbirimize dokunmadan, sessizce hareket doğaçlaması yaptığımız bir proje... sokaktahareket.com adresinde detaylı bilgi var.

Bilgi Üniversitesi'nin santralistanbul kampüsündeki Enerji Müzesi'nde gerçekleştirilen çekimden... Fotoğraf: Murat Dürüm

Kültürel kodlarla alakalı

Erkekler dans etmeye çekiniyor... Genel olarak bunların kültürel kodlarla alakalı olduğunu düşünüyorum.

Afrika'da ya da ülkemizin, dünyanın farklı köşelerinde, doğduğundan itibaren dansın hayatın doğal bir parçası olduğu topluluklarda bu tür çekinceler görmüyoruz. Bazen erkek olmaya dair çok net ve kalıplı bir imaj olabiliyor insanların algısında.

BELİZ DEMİRCİOĞLU'NUN ÖNERİLERİ...

Demircioğlu dans bazlı terapötik bir pratik olan Somatik Diyalog üzerine dersler veriyor.

Lerna Babikyan, Şebnem Yüksel, Esra Yurttut Bale ve Dans Atölyesi, Nous.here ve Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Modern Dans Ana Sanat Dalı'nın ücretsiz atölyelerini tavsiye ediyor.

Mayısta Demircioğlu'nun da ders verdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi bölümünün düzenlediği Festival 408'in herkese açık, ücretsiz atölyeleri olacak.

STRESİN AZALDIĞINI HİSSEDECEKSİNİZ

Ezgi Aydoğan, dans ve hareket psikoterapisti

Fotoğraf: Tolga Özden

Birçok çeşidi var, herkes biricik yapısına hitap eden bir dans türü bulabilir. Halk dansları kültürel mirasıyla temas içinde olmayı seven, geleneksel ritüellerden keyif alan kişiler için harika! Tango son derece dramatik, duygusal, romantik ve melankolik... Eşli dans edilir, zengin doğaçlama fırsatları barındırır.

Odanızda, salonda, mutfakta veya banyoda... En sevdiğiniz müziği açın. Dilerseniz ayna karşısında, dilerseniz tamamen aynalardan bağımsız, bedeninizi dilediğiniz gibi hareket ettirin. Bunu sadece kendiniz için, keyif almak için yapın. Daha önceden dans etmemiş olmanız da bir engel değil. Dans ettiğinizde tüm bedeniniz harekete geçer, kan akışınız hızlanır ve endorfin salgılanır. Bu sayede kendinizi daha dinç, enerjik ve motive hissedersiniz. Stresiniz azalacak.

Dans etmek için modunuzun yüksek olmasını beklemeyin. Aksine, keyifsiz olduğunuzda dans edin. Siz dans ettikçe modunuz yükselecektir. Aynı şey gülümsemek için de geçerli. Biz mutlu olduğumuz için gülümsemeyiz, güldüğümüz için mutlu oluruz. Cinsiyet stereotiplerinin baskın olduğu kültürlerde dans etmek isteyen erkekler arkadaşları, çevresi, ailesi veya yakınları tarafından yargılanabiliyor. Bazı çevrelerdeyse dansın erkeklerin 'maskülen, sert ve ciddi' yapısına aykırı olduğu algısı yaygın. Bu, çok kısıtlayıcı bir düşünce tarzı. Dans, her şeyden çok ciddi bir kas kontrolü, koordinasyon ve kondisyon ister. Her yaştan, kapasiteden, cinsiyet ve ırktan insan dans etmekten keyif alma hakkına sahiptir.

Dans ederek iyileşebilirsiniz

Dans ve hareket psikoterapisinde, kişinin sözle ifade edemediği zor duygularını beden aracılığıyla ifade etmesi mümkün. Bu sayede kişi yaşadığı psikolojik rahatsızlıkların bedenindeki etkilerini fark eder.

Bu sayede kişinin örtük bellekte saklı kalan travmalarına ve sorunun kaynağına ulaşmak mümkün olabiliyor.

Depresyon, anksiyete ve kaygı bozuklukları, yeme bozuklukları, stres ve öfke kontrolü ve daha birçok psikolojik rahatsızlıkta dans ve hareket terapisi bazen tek başına, bazen de destekleyici bir tedavi ve iyileşme aracı olarak kullanılabilir.

Çocuklar içinse dansın terapötik gücü önemlidir. İç dünyalarını keşfetmelerini sağlayan güvenli, eğitici ve öğretici bir alandır.

AYDOĞAN'DAN BEŞ ÖNERİ...

Dansfabrika: Birbirinden eğlenceli ve hareketli atölyeler düzenliyorlar.

Depodans: Çocuklar için de çevrimiçi dersler var.

Stüdyo Dans & Bale: Yetişkinler için çağdaş dans, bale, caz dansı...

Mehmet Ceyhan YouTube kanalı: Mundo Lationo'nun kurucuları Yonca Gülgeç ve Mehmet Ceyhan'ın video kanalında ücretsiz Latin derslerine erişebilirsiniz.

Fitseveneleven: YouTube kanalında enerjinizi yükseltecek serbest stil dans videoları var.

İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLAR

S. Cansu Ergin, bağımsız dans sanatçısı

Dans, insan bedenine olduğu kadar insan ruhuna da çok iyi gelir, besler. Ben yaklaşık 4.5- 5 yaşından beri dans ediyorum ve uluslararası çağdaş dans sanatçısı, koreograf olarak çalışıyor ve üretiyorum. Dans, hayatıma girdiğinden beri yaşam kanallarımdan biri oldu. Eğer bir dönem az dans ediyor ve bu alanda az üretiyorsam (koreografik yaratım ya da yaratıcı performansçı olarak) nefes aldığımı hissetmiyorum. Yaşamla bağlarım hem psikolojik hem de fizyolojik olarak etkileniyor, hayat benim için duruyor...

Dans, insanın kendini keşfetmesini, yeryüzünde nerede, nasıl olduğunu kavramasını sağlar. Etrafındaki her canlıyla olan ilişkisini hatırlatır ve onu iyi kılar. Dans, biricik ve eşsiz bedenimizden çıkan ruhumuzun dilidir. İnsanları da birbirine bağlar. Empati kurabilmemizi, sağduyu sağlayabilmemizi, yüreğimizde sevgi ve şefkat barındırabilmemizi, başkasına ve doğaya saygı duymamızı sağlar. Dans ederken duygu alışverişimiz olur, fikir geliştirip yaratıcı oluruz.

Kaynak: Hürriyet