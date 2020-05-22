Müzeye gelemeyenlere canlı yayınla ulaştılar Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprakları olan Bilecik'teki Yaşayan Şehir Müzesi'nde, Müzeler Haftası dolayısıyla sanal tur gerçekleştirildi.

Osmanlı Devleti'nin kuruluş toprakları olan Bilecik'teki Yaşayan Şehir Müzesi'nde, Müzeler Haftası dolayısıyla sanal tur gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müzeye gelemeyenlere ulaşmak üzere sanal tur hazırladı.

2017 yılında açılan ve içerisinde kültürel, tarihsel ve geleneksel malzemelerin bulunduğu 2 bin 300 metrekarelik alanda yer alan müzeyi, canlı yayınla insanlara aktaran rehberler, anlatımların arasından sorulan sorulara doğru cevap veren izleyicilerin evine çeşitli hediyeler gönderdi.

Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü ve Müze Müdürü Mesut Ünver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeye gelemeyen vatandaşların evlerine canlı yayınla konuk olduklarını söyledi.

18-24 Mayıs Müzeler Haftasında müzeye ulaşamayan insanların evine sosyal medya aracılığıyla giderek anlatım yaptıklarını ifade eden Ünver, şöyle konuştu:

"Hafta dolayısıyla müzede bir anlatım yapıp bu çalışmayı insanlarımızın evine taşıyalım istedik. Kuruluş ve kurtuluşun yaşatıldığı müzemizi, insanların evlerine taşıdık. Buraya gelemeyen ya da burayı özleyen insanlar için de bizim için de çok güzel oldu."

Kaynak: AA