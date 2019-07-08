Müzelik el yazmalarına yoğun bakım tedavisi
Tarihi ve kültürel miras yatırımlarıyla Türkiye'de referans alınan bir konuma ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce yıllık geçmişi olan el yazması eserleri de konservasyonla gelecek kuşaklara aktarıyor.
Tarihi ve kültürel miras yatırımlarıyla Türkiye'de referans alınan bir konuma ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce yıllık geçmişi olan el yazması eserleri de konservasyonla gelecek kuşaklara aktarıyor.
Kaynak: Dunya.com
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