Müzelerinde temassız ödeme dönemi için ilk adım, Antep'ten!
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Müzelerinde temassız ödeme dönemi için ilk adım, Antep'ten!

Müzelerinde temassız ödeme dönemi için ilk adım, Antep'ten!
Bültenler - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 10 müzede dijital çağa ayak uydurmak amacıyla bilet alımlarında nakit ödeme tamamen kaldırıldı.

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Giriş için ödemelerde artık Gaziantep Kart veya temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartları kullanılacak, mobil uygulama ile bilet temin edilebilecek.

"Akıllı Şehirler" adına yürütülen faaliyetlerle birçok yeniliği hayata geçiren ve kentin dijital altyapısını güçlendiren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kuruma bağlı 10 müzede ziyaretçiler için yeni uygulamaya başladı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma neticesinde dijital dönüşümü yakalamak amacıyla giriş bileti satışları artık temassız ödeme özelliği bulunan kredi kartları ve Gaziantep Kart ile olacak. Buna ek olarak Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Kart Mobil Uygulaması üzerinden müze girişleri için online bilet hizmetini devreye soktu.

GAZİANTEP KART İLE ÖDEMELERDE YÜZDE 20 İNDİRİM

Yeni uygulamada, ulaşım araçları, Hayvanat Bahçesi girişleri, bisiklet kiralama gibi hizmetlerde kullanılan Gaziantep Kart ile müzelerde yapılacak her geçişte yüzde 20 indirim uygulanırken, grup ve aile geçişlerinde bir Gaziantep Kart ile indirimden faydalanılabilecek.

MÜZE VE ÇOCUK KÜTÜPHANELERİNDE TEDBİRLER DEVAM EDİYOR

Salgının ilk gününden bu yana müze ve çocuk kütüphanelerinde tedbiri elden bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, yeni normalleşme sürecinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10 müze ve 3 çocuk kütüphanesinde sosyal mesafeye göre düzen sağladı, hastalığın bulaşma riskine karşı gerekli bütün hijyen tedbirlerini aldı. Müzeler periyodik aralıklarla dezenfekte edilerek, hastalık riski en aza indirilmesi hedeflendi. Öte yandan çocuk kütüphanelerinde ise ek olarak sterilizasyon cihazıyla kullanım öncesi ve sonrası kitaplar UV-C morötesi ışınlar sayesinde 1 dakika içerisinde mikroplardan arındırılarak karşı önlem sağlandı. Kendileri için oluşturulan özel bölümlerde gönüllerince kitap okuyabilme fırsatı bulan çocuklar, temiz bir ortamda eğlenceli vakit geçiriyor, ebeveynler de çocuklarının hijyenik kitaplara ulaşabilmesinin keyfini yaşıyor.

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Kaynak: Bültenler

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