Müzeler ve çocuk tiyatrolarının linkleri Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde
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Zehra Zümrüt Selçuk, Koronavirüs, Güncel, Haber

Müzeler ve çocuk tiyatrolarının linkleri Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların evde geçirdiği vakti keyifli ve verimli hale getirmek için kültür, sanat ve tarih müzeleriyle çocuk tiyatrolarının linklerinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web...

25.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:26
Müzeler ve çocuk tiyatrolarının linkleri Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sitesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların evde geçirdiği vakti keyifli ve verimli hale getirmek için kültür, sanat ve tarih müzeleriyle çocuk tiyatrolarının linklerinin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlamak, evlerde sıkılmadan hoş vakit geçirmelerine imkan vermek amacıyla ülkedeki müzelerin sanal olarak gezilebileceği, çocuk tiyatrolarının seyredilebileceği linkleri derlediklerini bildirdi.

İnternet sayfasında kültür sanat tarihinin en önemli eserlerinin sergilendiği müzeler ile çeşitli illerdeki Devlet Tiyatrolarının sahnelendiği oyunlara ücretsiz ulaşılabileceğini belirten Selçuk, "Koronavirüs nedeniyle evde geçirilen vakti çocuklar için keyifli ve verimli hale getirmek amacıyla kültür, sanat ve tarih müzeleri ile çocuk tiyatrolarının linkleri Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlandı. Online müze ve tiyatroların, çocuklarımıza eğitici ve eğlenceli aktivite fırsatı sunmasını umuyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, sanal olarak gezilebilecek adreslere Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasındaki "Çocuklar İçin Online Kültür, Sanat, Bilgi" başlığından ulaşılabildiğini kaydetti.

İnternetten ulaşılabilecek çocuk tiyatroları ve müzeler

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun Turta Girmemiş Orman, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Tembel Memiş, Papağan Kaçtı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun Çizmeli Kedi, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun Dünyanın Eski Zamanlarında, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun Eşek Kulaklı Kral Midas, Bursa Devlet Tiyatrosu'nun Sinco Akıllı Sincap ve Van Devlet Tiyatrosu'nun Mikrobik ile Gribik adlı oyunları Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sayfasından ulaşılabilen tiyatro oyunları arasında yer alıyor.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi'ne de aynı internet sayfasından ulaşılabiliyor.

Dolmabahçe ve Topkapı saraylarının da online olarak gezilebileceği platformda, Ankara, Bursa, Sivas, Gaziantep ve Eskişehir gibi kentlerin önemli mekanları da ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

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