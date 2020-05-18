Müzeler Haftası Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Müzeler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Müzeler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Soytürk, mesajında müzelerin tarihin ve kültürün hazineleri, medeniyetin temel taşları, insanlığın ortak mirası ve hafızası olduğunu belirtti.

Müzelerin geçmişle bugünü ve geleceği birbirine bağladığını vurgulayan Soytürk, müzelerin binlerce yıllık uygarlıkların eserlerini barındırdığını aktardı

Türkiye'deki müzelerin milli değerler olan kültür varlıklarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması anlamında büyük görev üstlendiğini belirten Soytürk, şunları kaydetti:

"Müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek amacıyla müzelerimizde ki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müzelerimiz sadece tarihi ve kültürel değerlerin korunduğu yerler olarak kalmaması gerekir.Buraların birer eğitim ve iletişim merkezleri haline getirilmesi ülkemiz ve eğitimimiz açısından da büyük önem taşımaktadır.

Müzelerimizin bir 'saklama yeri' olmaktan çıkarılarak "yaşayan ve yaşanan mekanlar" olması yönündeki çalışmalarımızı şehrimiz Edirne'de bulunan müzelerimizde de sürdürdüğümüzü belirtmek isterim. Özellikle Etnografya ve Arkeoloji müzemizde çocuklarımıza yönelik çalışmalarımızın olduğunu ifade ederim.

Salgın sürecinde müzelerimizde bir süredir yapamadığımız bakım onarım çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Personelimiz bu süreçte müzelerde bulunan eserlerimizin bakımlarını gerçekleştirdi. Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi Bakanlığımız onayı ile 1 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştı. İnşallah 1 Haziran sonrası müzelerimizi ziyaretçilerimize açacağız. Bu vesileyle müzelerimizi bugünlere taşıyan müze çalışanlarımız başta olmak üzere herkesin #UluslararasıMüzelerGünü kutlu olsun."

Soytürk, Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenen fotoğraf yarışmasına da Kültür ve Turizm Bakanlığının sosyal medya hesapları üzerinden katılınabileceğini belirtti.

?

Kaynak: AA