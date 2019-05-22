Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), Müzeler Haftası kapsamında, milli mücadele ruhunu, balmumu heykel formunda canlandırma ile yeniden Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde yaşatacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, balmumu heykel formunda canlandırma ilk defa, Sivas Valiliği koordinatörlüğünde düzenlenen, "4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri 99. Yıl Dönümü Kutlama Programı" kapsamında SDT sanatçıları tarafından sergilenmiş, izleyenler tarafından beğeni ve takdir toplamıştı.

Yoğun istek üzerine, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde belli zamanlarda tekrarlanan, balmumu heykel formunda canlandırması Müzeler Haftası kapsamında 23 ve 24 Mayıs tarihlerinde yeniden gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA