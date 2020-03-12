Müzeler dezenfekte ediliyor Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yurt genelindeki müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yurt genelindeki müzelerde dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Bakanlığa bağlı tüm müzelerde yürütülen çalışmalarda girişler, tuvaletler, hediyelik eşya satış yerleri ve sergi alanları dezenfekte ediliyor.

Salgın hastalıklarla mücadele kapsamında yapılan dezenfeksiyon uygulamaları düzenli sürdürülecek.

Kaynak: AA