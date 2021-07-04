Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz
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Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz

Müzeler, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, tüm müzelerin, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile öğretmenler için ücretsiz, diğer vatandaşları için de yıllık ziyaret bedelinin 60 TL olduğunu duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tüm müzelerimiz; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz, diğer vatandaşlarımız içinse yıllık ziyaret bedeli 60 TL'dir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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