Müzedeki 120 yıllık ahşap fotoğraf makinesi ilgi çekiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müzedeki 120 yıllık ahşap fotoğraf makinesi ilgi çekiyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Fotoğraf Makinesi Müzesindeki 120 yıllık ahşap fotoğraf makinesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Müzedeki 120 yıllık ahşap fotoğraf makinesi ilgi çekiyor
23.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:34

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Fotoğraf Makinesi Müzesindeki 120 yıllık ahşap fotoğraf makinesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kimisi körüklü kimisi filmli 2023 fotoğraf makinesi ve 3600 aksesuarla oluşturulan Fotoğraf Makinesi Müzesi, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

1876'dan günümüze üretilen fotoğraf makinelerinin 44 kategoriye ayrıldığı müzede en çok ilgi gösterilen makineler arasında ise 120 yaşındaki bir eser bulunuyor.

1900 yılı yapımı olan ve halen kullanılabilir durumdaki ahşap fotoğraf makinesi, farklı bir alandaki kullanımıyla da biliniyor.

Müze sorumlusu İrfan Tunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzede toplam 5 bin 623 envanterin bulunduğunu söyledi.

Her bir makinenin farklı kullanım alanları olduğunu aktaran Tunay, 120 yıllık "Voigtlander" marka makinenin ise şu an pek de bilinmeyen "ölü fotoğrafçılığı" alanında değerlendirildiğini ifade etti.

Uzun yıllar önce kullanılan bir eserin yeni nesil tarafından merak edildiğini aktaran Tunay, şunları kaydetti:

"Ölü fotoğrafçılığı İngiltere ve civarında, daha doğrusu Avrupa'nın hemen hemen her yerinde çok popülerdi. Müzemizde bulunan makinemiz ise ölü fotoğrafçılığında kullanılmıştır ve fotoğrafları mevcuttur. O dönemde çekilen fotoğrafta sandalyeye oturtulmuş ölü bir kadının kızlarıyla son kez hatıra fotoğrafı çektirmesi bulunmaktadır. Gelen ziyaretçiler tarafından makine ve fotoğraf ilgi odağı oluyor, ziyaretçilerimiz şaşırıyor. 'O dönemde böyle bir şey var mı' diye şaşırıyorlar. O dönemde çekilen fotoğraflar genellikle manuel çekim, yani kapak yoluyla çekilen ahşap makinelerle yapılıyordu. ve bu makinelerle fotoğraf çekilebilmek için 15 dakika kadar objektif karşısında beklenebiliyordu."

Makinenin yaklaşık bir asır önce kullanıldığını belirten Tunay, şimdi de aktif olarak çalışabilecek kapasitede olduğunu kaydetti.

Tunay, müzedeki tüm eserler gibi bu ahşap makinenin de çok ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

"Hatırası yaşatılması gereken bir makine"

Ziyaretçilerden Nakip Gençkaya ise müzeyi gezdikçe fotoğraf makinelerine daha çok ilgi duyduğunu aktardı.

Müzenin Malatya için önemli bir değer taşıdığını vurgulayan Gençkaya, "Ankara'dan geldim. Fotoğraf Müzesini görünce ailemle gezmek istedim. Hepsi birbirinden değerli makineler ve cihazlar var. Bu kadar makineyi toplayana helal olsun diyorum." dedi.

Gençkaya, 120 yıllık ahşap makinenin yoğun ilgi gördüğünü ve kullanım amacını da duyunca şaşırdığını ifade ederek, "Gezerken çok değişik bir makineye rastladık. Hatırası yaşatılması gereken bir makine, insanların anılarını tazeleyen bir makine. Her şeyi ile mükemmel, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi Haber
Trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin Haber
Vaka sayısına oranla en yüksek ölümün yaşandığı Gümüşhane'de vatandaşlar tedirgin
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor Haber
Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğaltan çiftçi talebe yetişemiyor
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı Haber
5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı Haber
Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Namaz kıldığı sırada bir kedi gören imam, minberin altına bakınca olayı çözdü
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Koronavirüs salgınında dün, dünya genelindeki günlük vaka sayısında rekor kırıldı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Taksi şoförlerinden İmamoğlu'nun 5 bin taksi projesine destek: Galericilerin rantı sona ermeli
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
Polis acımadı, duygu sömürüsü yapanlara cezayı kesti
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
ÖSYM, YKS'ye girecek koronavirüs hastalarından dilekçe istedi
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Korona tedbirlerini hiçe saydılar! Çocuk parkında maskeyi gözlerine takıp körebe oynadılar
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Koronavirüsle ilgili ezber bozan bir araştırma daha! İyileşen hastaların antikor seviyeleri hızla düşüyor
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Koronavirüsle mücadele en başarılı ülkelerden biri olan Güney Kore'de ikinci dalga başladı
Broşür dağıtımına izin vermeyen özel güvenlik görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Broşür dağıtımına izin vermeyen özel güvenlik görevlisine saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Sel felaketinde evi hasar gören ve eşyalarını kaybeden vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Suriye altını gelin ve damadın kabusu oldu! Gerçeğinden ayırt edilemiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Volkan Bozkır Berat Albayrak
Magazin Lara Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Ozan Tufan Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Otomobil
Şu an buradasınız: Müzedeki 120 yıllık ahşap fotoğraf makinesi ilgi çekiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 11:34:23. #1.14#
title