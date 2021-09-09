"Müzede Suare" 14-18 Eylül'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek
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"Müzede Suare" 14-18 Eylül'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek

'Müzede Suare' 14-18 Eylül'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) Boğaz manzaralı terasında gerçekleştireceği "Müzede Suare" film programı 14-18 Eylül arasında "İstanbul" temasıyla izleyicileriyle buluşacak.

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin (SSM) Boğaz manzaralı terasında gerçekleştireceği "Müzede Suare" film programı 14-18 Eylül arasında "İstanbul" temasıyla izleyicileriyle buluşacak.

SSM'den yapılan açıklamaya göre, programda İstanbul'da geçen, ilhamını İstanbul'dan alan, karakterlerini şehrin akışına bırakan, öyküleri adeta İstanbul'la özdeşleşen filmler yer alacak.

Her biri Türk sinemasının usta isimlerinin imzasını taşıyan seçkide, Ömer Lütfi Akad'ın Vesikalı Yarim, Memduh Ün'ün Üç Arkadaş, Atıf Yılmaz'ın Ah Güzel İstanbul, Reha Erdem'in Hayat Var ile klasik Batı masallarını İstanbul'un mistisizmiyle günümüze uyarlayan "Anlat İstanbul" filmleri yer alıyor.

İstanbul'un farklı dönemlerine ve farklı yüzlerine yönelik bir perspektif sunan Müzede Suare programı Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi işbirliğiyle hazırlandı.

Kovid-19 önlemleri kapsamında ziyaretçilerin aşı kartı veya en geç 48 saat önce yapılmış negatif sonucu olan PCR testinin göstermesinin zorunluğu olduğu etkinliğin biletleri SSM web sitesinden satın alınabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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"Müzede Suare" 14-18 Eylül'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilecek - Haberler
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