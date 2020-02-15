"Müzede Selfie Günü" yarışmasının kazananları belli oldu

15.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 15.02.2020 10:54

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'deki müzelerin uluslararası tanıtımı için düzenlenen "Müzede Selfie Günü" yarışmasında ödül kazananlar belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, müzelere ilgiyi artırmak amacıyla her yıl 15 Ocak'ta kutlanan "Müzede Selfie Günü"ne sosyal medya kullanıcıları bu sene de yoğun ilgi gösterdi.

Yarışma çerçevesinde yapılan değerlendirmede, Çanakkale'de minik öğrencileriyle Troya Müzesi'ni ziyaret eden öğretmen Burcu Kandemir ile "Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü" belirterek Efes Antik Kenti'nden fotoğrafını gönderen Albert Chamorro ödüle hak kazandı.

Yarışma kapsamında öz çekim gönderen sosyal medya kullanıcılarından Kandemir bir yıllık MüzeKart, Chamorro ise Devlet Opera ve Balesinden davetiye kazandı.

Kaynak: AA