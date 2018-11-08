Müzede Masal Etkinliği

Kırklareli Müze Müdürlüğünce öğrencilerin tarih ve kültüre olan ilgilerini arttırmak amacıyla masal etkinliği düzenlendi.

Müze Müdürlüğü binasında düzenlenen etkinlikte Mercan Civan tarafından Gazi Mustafa Kemal İlkokulu öğrencilerine yönelik masal etkinliği gerçekleştirildi.

Müze Müdürü Şehmus Tekin, etkinlik sonrası yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin ve vatandaşların ilgisini çekmek amacıyla etkinlikler düzenlediklerini belirten Tekin, öğrencilerin masal etkinliğiyle çok eğlendiklerini belirtti.

Tüm vatandaşları Müze Müdürlüğüne davet eden Tekin, kendilerine destek olan herkese de teşekkür etti.