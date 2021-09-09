MÜZEDE KLASİK MÜZİK ZİYAFETİ

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), uzun bir aradan sonra klasik müzik severleri müze bahçesinde bir araya getirdi.

ANTALYA Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), uzun bir aradan sonra klasik müzik severleri müze bahçesinde bir araya getirdi.

Antalya Müzesi'nde gerçekleşen sezonun ilk konserinde ADSO Orkestrası'nı ünlü şef ve genel müzik direktörü Oğuzhan Kavruk yönetti. Keman sanatçısı ve eğitimci Cihat Aşkın da solist olarak sahneye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Cihat Aşkın, dünyaca ünlü İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin solo keman ve diğer yaylı çalgılar için bestelediği 'Dört Mevsim' adlı konçertosunu kemanıyla Antalyalı sanatseverler için yorumladı.

Solist sanatçı Cihat Aşkın, 'Dört Mevsim' konçertosundaki 'Avcıların Kovaladığı Ceylan', 'Buzda Kayan Adam', 'Şaka Kuşu', 'Pınarların Fışkırması', 'Köylülerin Dansı ve Şarkısı' adlı bölümleri kemanıyla seslendirirken, hikayelerini anlattı, konçerto üzerine yazılmış şiirleri de okudu.

Müze bahçesinde sergilenen tarihi eserlerin arasında keyifli dakikalar yaşayan yerli ve yabancı izleyiciler, çiçekle teşekkür edilen solist sanatçı Cihat Aşkın'ı, orkestra şefi Oğuzhan Kavruk'u, orkestra sanatçılarını ayakta alkışladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı