Müzede evlilik teklifi

ANKARA (DHA) - SİVAS'ta Burak Volkan Sümbül (31), müzeleri çok seven kız arkadaşı Ecen Nur Dolunay'a (31) Sanayi Mektebi Müzesi'nde sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Teklife 'Evet' diyen Dolunay, "Hiç ummadığım bir evlilik teklifiydi. Böylesi bir teklif de bize yakışırdı" dedi.

Ankara'da bir zincir mağazanın şube sorumlusu olan Burak Volkan Sümbül, kız arkadaşı Ecen Nur Dolunay ile görüşmek için Sivas'a geldi. Kız arkadaşına evlenme teklif etmeye karar veren Sümbül, sürpriz için arkadaşlarından yardım istedi. Sümbül, müzeleri çok seven Ecen Nur Dolunay'a evlilik teklifini 58 yıl boyunca yarı açık cezaevi olarak kullanılan, daha sonra aslına göre restore edilip müzeye dönüştürülen Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi'nde etmeyi planladı. Sanayi Mektebi Müzesi Müdürü Fatih Mehmet Tanrıveren ile görüşen Sümbül, kadın mahkumların yatakhane kısmını balon ve gül yapraklarıyla süsledi.

Kız arkadaşının müzeleri çok sevdiğini söyleyen Burak Volkan Sümbül ise, "İki gözümün çiçeği müzeleri çok seviyordu. Müzeleri gezince çok mutlu oluyor. Onun mutluluğu da benim mutluluğumdur. Böyle bir sürpriz yapmaya kadar verdim. Sağ olsunlar arkadaşlarım ve buradaki yetkililer bana yardım etti" diye konuştu.