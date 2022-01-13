Müzede Bir Gece 2006 yapımı Amerikan komedi filmi. Milan Trenc'in 1993 yılında yazdığı aynı isimli çocuk kitabından sinemaya uyarlanmıştır. Müzede Bir Gece nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir? Müzede Bir Gece filmindeki müze nerededir, hangi ülkede yer alıyor?

MÜZEDE BİR GECE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Müzede Bir Gece 13 Ocak Perşembe günü yani bugün saat 20:00 'da Star TV'de başlayacaktır. Filmin tekrarı saat 22:00 'da aynı kanalda ekranlara gelecek.

MÜZEDE BİR GECE NEREDE ÇEKİLDİ? MÜZE HANGİ ÜLKEDE?

Müzede Bir Gece 2006 yapımı Amerikan komedi filmi.

Müzede Bir Gece filmi Amerika'da çekilmiştir. Filmdeki müze ABD'de yer alıyor. Filmdeki müze New York, Manhattan, Central Park West'teki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi olarak bilinmektedir. Fakat filmdeki müze çekimlerinin büyük bir bölümü Kanada'da inşa edilen bir stüdyoda yapılmıştır. Ama konu itibariyle müze ABD'de yer alıyor. Çekimler Kanada'da yapıldı.

MÜZEDE BİR GECE OYUNCULARI KİMLER?

Ben Stiller - Lawrence "Larry" Daley

Robin Williams - Theodore Roosevelt

Dick Van Dyke - Cecil Fredericks

Jake Cherry - Nicholas "Nicky" Daley

Carla Gugino - Rebecca Hutman

Mickey Rooney - Gus

Bill Cobbs - Reginald

Owen Wilson - Jedediah Smith

Steve Coogan - Gaius Octavius

Patrick Gallagher - Attila the Hun

Rami Malek - Ahkmenrah

Mizuo Peck - Sacagawea

Ricky Gervais - Dr. McPhee

Crystal the Monkey - Dexter

Kim Raver - Erica Daley

Pierfrancesco Favino - Christopher Columbus

Brad Garrett - Easter Island Head (seslendirme)

Charlie Murphy - Taksi sürücüsü

Paul Rudd - Don

Anne Meara - Debbie

Ian Campbell - Boyacı

MÜZEDE BİR GECE KONUSU NE?

Hayatı boyunca fantastic maceralar peşinde koşmuş olan Larry Daley bunların ona hiçbir çıkar sağlamadığını ve bu yüzden işsiz kalıp oğlunu göremeyecek duruma geldiğini fark edince gerçek bir iş arayışına girer. Rüyalarındaki büyük hayalin bir gün onu bulacağından emindir. Fakat böyle bir hayalin bu kadar canlı ve heyecanlı gerçekleşeceğinden tabii ki haberi yoktu… İşindeki ilk gecesinde büyükçe bir el feneri ve aşırı kullanılmaktan yıpranmış bir kullanım klavuzu ile koskaca müzede tek başına kalır. En azından o yalnız olduğunu düşünmektedir. Biraz sonra Larry bütün şaşkınlığı ile koskoca müzedeki tüm yaratıkların teker teker canlanmasına şahit olacaktır.

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