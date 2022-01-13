Müzede Bir Gece nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir? Müzede Bir Gece filmindeki müze nerededir, hangi ülkede yer alıyor?
Bugün Star TV ekranlarında Müzede Bir Gece filmi yayınlanacak. Film hakkında izleyiciler, Müzede Bir Gece nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir? Müzede Bir Gece filmindeki müze nerededir, hangi ülkede yer alıyor? merak etti. Peki, Müzede Bir Gece nerede çekilmiştir? Müzede Bir Gece hangi ülkede geçiyor? Müzede Bir Gece'deki müze neresi, açık mı, hangi şehirde?
Müzede Bir Gece 2006 yapımı Amerikan komedi filmi. Milan Trenc'in 1993 yılında yazdığı aynı isimli çocuk kitabından sinemaya uyarlanmıştır. Müzede Bir Gece nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir? Müzede Bir Gece filmindeki müze nerededir, hangi ülkede yer alıyor?
Müzede Bir Gece 13 Ocak Perşembe günü yani bugün saat 20:00 'da Star TV'de başlayacaktır. Filmin tekrarı saat 22:00 'da aynı kanalda ekranlara gelecek.
Müzede Bir Gece 2006 yapımı Amerikan komedi filmi.
Müzede Bir Gece filmi Amerika'da çekilmiştir. Filmdeki müze ABD'de yer alıyor. Filmdeki müze New York, Manhattan, Central Park West'teki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi olarak bilinmektedir. Fakat filmdeki müze çekimlerinin büyük bir bölümü Kanada'da inşa edilen bir stüdyoda yapılmıştır. Ama konu itibariyle müze ABD'de yer alıyor. Çekimler Kanada'da yapıldı.
Ben Stiller - Lawrence "Larry" Daley
Robin Williams - Theodore Roosevelt
Dick Van Dyke - Cecil Fredericks
Jake Cherry - Nicholas "Nicky" Daley
Carla Gugino - Rebecca Hutman
Mickey Rooney - Gus
Bill Cobbs - Reginald
Owen Wilson - Jedediah Smith
Steve Coogan - Gaius Octavius
Patrick Gallagher - Attila the Hun
Rami Malek - Ahkmenrah
Mizuo Peck - Sacagawea
Ricky Gervais - Dr. McPhee
Crystal the Monkey - Dexter
Kim Raver - Erica Daley
Pierfrancesco Favino - Christopher Columbus
Brad Garrett - Easter Island Head (seslendirme)
Charlie Murphy - Taksi sürücüsü
Paul Rudd - Don
Anne Meara - Debbie
Ian Campbell - Boyacı
Hayatı boyunca fantastic maceralar peşinde koşmuş olan Larry Daley bunların ona hiçbir çıkar sağlamadığını ve bu yüzden işsiz kalıp oğlunu göremeyecek duruma geldiğini fark edince gerçek bir iş arayışına girer. Rüyalarındaki büyük hayalin bir gün onu bulacağından emindir. Fakat böyle bir hayalin bu kadar canlı ve heyecanlı gerçekleşeceğinden tabii ki haberi yoktu… İşindeki ilk gecesinde büyükçe bir el feneri ve aşırı kullanılmaktan yıpranmış bir kullanım klavuzu ile koskaca müzede tek başına kalır. En azından o yalnız olduğunu düşünmektedir. Biraz sonra Larry bütün şaşkınlığı ile koskoca müzedeki tüm yaratıkların teker teker canlanmasına şahit olacaktır.
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