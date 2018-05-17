Müze Ziyaretçi Sayısının 25 Milyona Ulaşması Bekleniyor

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "2017 yılında müzelerimize gelen 20 milyonu aşkın ziyaretçi sayısının, bu yıl 25 milyona ulaşarak topraklarımızın zenginliğinin tanınırlığına katkı sunması beklenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, Müzeler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, Anadolu topraklarının binlerce yıldır sayısız medeniyete ev sahipliği yapan, farklı kültürlerin izlerini taşıyan, zengin tarih birikimini barındıran, eşsiz bir coğrafyada olduğunu belirtti.

Anadolu'nun her yerinde karşılaşılan eserlerin, bu toprakların tarihi geçmişi ve kültürel birikiminin zenginliğinden olduğunu aktaran Karaaslan, "Geçmişten bugüne ulaşan eserlerin sergilenerek kültür hayatımıza büyük katkı sunduğu müzeler, kültür ve medeniyet hazinesinin vitrini konumundadır. Etnografyadan arkeolojiye, tarihten inanç ve coğrafyaya çok çeşitli alanlarda hizmet veren müzeler, milli servetimizi oluşturan kültürel varlıklarımızdır." ifadelerini kullandı.

Müzelerin kültür alanına olduğu gibi turizme de ciddi orandaki katkısına dikkati çeken Karaaslan, şunları kaydetti:

"2002 yılında ülkemizde sadece 177 müze hizmet vermekteyken bugün 201'i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 238'i özel olmak üzere toplamda 439 müze, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından pek çok ziyaretçi çekmektedir. 2017 yılında müzelerimize gelen 20 milyonu aşkın ziyaretçi sayısının, bu yıl 25 milyona ulaşarak topraklarımızın zenginliğinin tanınırlığına katkı sunması beklenmektedir.

Geleceği inşa ederken geçmişle kurulacak bağı önemsiyor, bu nedenle tarih, şehir ve kültürle ilgili konularda geçmişten referans almadan, geleceğe dair güçlü bir iddia ortaya

konulamayacağını biliyoruz.

AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana, köklü geçmişimizden aldığımız feyzle bugüne ve geleceğe dair söz söylüyor, her alandaki politika ve projelerimizi bu doğrultuda oluşturmaya devam ediyoruz.

Müzeler Haftası vesilesiyle kültür varlıklarımızın korunarak geleceğe taşınması vazifesini üstlenen müze çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Müzeler Haftası'nı kutluyorum."