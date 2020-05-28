Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı Eskişehir Valiliği, müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresinin uzatıldığını duyurdu.

Eskişehir Valiliği, müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresinin uzatıldığını duyurdu.

Yaptığı açıklamada, "Dünya genelinde hızla yayılan korona virüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı tüm müze ve örenyerleri ile bu mekanlarda hizmet veren museum shop, otopark, cafe gibi tüm ticari alanlar, 18 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA