Müze ve ören yerlerinde ziyaretçiler için hazırlıklar tamamlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Müze ve ören yerlerinde ziyaretçiler için hazırlıklar tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 1 Haziran'da yeniden açılacak müze ve ören yerlerini dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldı.

Müze ve ören yerlerinde ziyaretçiler için hazırlıklar tamamlandı
31.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:28

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından 1 Haziran'da yeniden açılacak müze ve ören yerlerini dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, müze ve ören yerlerinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin video yayınladı.

Videoda, temasa açık tüm alanların periyodik olarak dezenfekte edildiği müze ve ören yerlerinde, giriş ve sergileme alanlarına uyarı ve bilgilendirmeler yerleştirildi.

Yeni dönemde ziyaretçiler, ana girişlerde özel koruyucu kıyafetler giymiş kişiler tarafından uzaktan temassız ateş ölçümleri yapılarak kabul edilecek.

Temassız bilet sistemi uygulanacak

Ana girişlere paspas, iç bölümlere de temassız dezenfektan dispanserlerinin konulduğu müze ve ören yerlerinde, personel de maske ve eldivenle hizmet verecek.

Ziyaretçilerin gişeye uğramadan barkod ile giriş yapabilmelerini sağlayan Bakanlık, "www.muze.gov.tr" internet adresine karekod ile ulaşılıp "e-bilet" ve "Müzekart" alımına imkan tanıyacak. Bilet ve e-bilet kontrolleri, özel terminaller ile temassız olarak gerçekleştirecek.

Sesli rehberler ise "Müzelerin Sesi" uygulamasıyla ziyaretçilerin cep telefonlarından kullanılabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'ne işgal diyenlere sert tepki: Kendini bilmezler
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı Haber
Soylu, 12 Nisan'da neden istifa etti? İlk kez bizzat açıkladı
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor Haber
Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz, binlerce vatan evladını mağdur ettikten sonra lüks villasındaki yaşamını sürdürüyor
Bakan Koca 'Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti' haberlerini yalanladı Haber
Bakan Koca "Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti" haberlerini yalanladı
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
ABD'de siyahilerin isyanı durdurulamıyor! 25 kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi Haber
1,5 milyon YouTube abonesi bulunan Galatasaray, Avrupa'da ilk 10'a girdi
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
İstanbul Üsküdar'da kilise haçını söken şüpheli tutuklandı
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tuncay Şanlı: Fenerbahçe'de göreve hazırım
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
ABD'de polis ve ordu, evlerinden çıkan protestocuları boya kapsülleriyle vuruyor
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni genelge yayınladı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, 1 Haziran'da açılacak lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile ilgili yeni...
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Son Dakika: 1 Haziran'da açılacak kahvehanelerde; iskambil, okey, tavla oynanamayacak
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Bakan Kurum, depremzedeler için yapılan evlerdeki işi beğenmediği için müteahhide kızdı
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
Dağlık alanda poşete sarılı çocuk cansız bedeni bulundu
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
5 kişinin öldüğü silahlı aile kavgasına ilişkin 2 zanlı yakalandı
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Zihinsel engelli kardeş, ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Son dakika: Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili yakalandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Taksim'de İBB ile Beyoğlu zabıtaları arasında arbede yaşandı
Çin, koronavirüse karşı 'yüzde 99 etkili olacak' aşı geliştirdi
Çin, koronavirüse karşı "yüzde 99 etkili olacak" aşı geliştirdi
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
İsviçre'de koronavirüsten etkilenenlere verilecek yardım paketleri için metrelerce kuyruk oluştu
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
ABD'deki protestolara dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous da dahil oldu! Polis telsizlerini ele geçirdiler
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
500 lira karşılığında intihardan vazgeçen genç, sokağa çıkma yasağını deldiği 3 bin 150 lira ceza ödedi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Sokağa çıkma yasağında site bahçesinde voleybol oynayan 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Edibe Şahin Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Yeliz Yeşilmen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Haziran Protesto Minnesota
Şu an buradasınız: Müze ve ören yerlerinde ziyaretçiler için hazırlıklar tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 17:28:11. #1.15#
title