- Müze ve köylülerin işbirliği tarihi mezarları kurtardı
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- Müze ve köylülerin işbirliği tarihi mezarları kurtardı

İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Haberler | Kültür Sanat

- Müze ve köylülerin işbirliği tarihi mezarları kurtardı Türkiye'de en çok at, koç, koyun biçimli mezar taşlarının bulunduğu Tunceli'de devrilen tarihi mezar taşları Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

- Müze ve köylülerin işbirliği tarihi mezarları kurtardı

TUNCELİ - Türkiye'de en çok at, koç, koyun biçimli mezar taşlarının bulunduğu Tunceli'de devrilen tarihi mezar taşları Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla yeniden ayağa kaldırıldı. 13 tarihi mezar taşının tescil işlemlerine başlanırken, bölgenin sit alanı ilan edilmesi için de başvuruda bulunulacağı belirtildi.

Hozat İlçesi'ne bağlı Buzlupınar Köyü'nde bulunan 9 at biçimli, 3 sanduka formu ve bir de pehle tipi tarihi mezar, çevresel etkenlerden ötürü devrildi. Köylülerin durumu haber vermesi üzerine Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan bölgede çalışma yapılması için Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Tunceli Müzesi ekiplerine talimat verdi.Bölgeye giden Tunceli Müze Müdürü Kenan Öncel, Uzman Arkeolog Özgür Şahin, köylülerle işbirliği halinde devrilen mezar taşlarını yeniden ayağa kaldırdı.18. yüzyıl başlarında yapıldığı belirtilen mezarların tescil çalışmalarına başlanırken, insan ve doğal etkenlere karşı korunması amacıyla bulunduğu bölgede tedbirler alınacağı belirtildi. Kentin tarihinin önemli kültür halkalarından biri olan mezar taşlarının tescil işlemi için de çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Mezar taşlarının geçtiğimiz günlerde yere düştüğünü anımsatan köy sakinlerinden Ali Emir, "Yeniden ayağa kaldırıldığı için teşekkür ediyoruz. Benim çocukluğum burada geçti. Bunlar atalarımızın mezarlıkları. Geçmişe sahip çıkarak bunları gelecek nesillere aktarmak gerekiyor. Mezar taşlarına sahip çıkılması bizleri mutlu etti" dedi.

- Müze ve köylülerin işbirliği tarihi mezarları kurtardı
- Müze ve köylülerin işbirliği tarihi mezarları kurtardı
- Müze ve köylülerin işbirliği tarihi mezarları kurtardı
- Müze ve köylülerin işbirliği tarihi mezarları kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ

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