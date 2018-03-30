Müze Rehberlerine İşaret Dili Dersi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı müzelerde çalışan rehberlere işaret dili ve beril alfabesi eğitimi verildi.

'Engelsiz müze'sloganıyla çeşitli projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü, çalışmalarına bir yenisi daha ekledi. Belediye desteğiyle hazırlanan 'Engelli ve Aileleri ile Doğru İletişim Konferansı', Bursa Göç Müzesi'nde yapıldı. Büyükşehir'e bağlı müzelerde görevli rehberlerin katıldığı ve Adem Kuyumcu tarafından verilen derste işaret dili, beril alfabesi ve sesli rehber sistemi anlatıldı.

Engelliler konusunda 'bilirkişi' olarak bilinen Adem Kuyucu, dezavantajlı gruplara yönelik bakış açısı, yeme içme alışkanlıkları, mimari uygulamalar ve sosyal çalışmalar hakkında tecrübelerini, düşüncelerini aktardı. Kuyucu, dersin verilmesinde gösterilen hassasiyet sebebiyle Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

Eğitime Bursa'da engelliler konusunda faaliyette bulunan STK temsilcilerinin yanı sıra Bursa Engelliler Federasyonu üyeleri ile Mustafakemalpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri de ilgi gösterdi. - BURSA