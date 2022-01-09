Müze Müdürlüğü'ne ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakandılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Müze Müdürlüğü'ne ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakandılar

Müze Müdürlüğü'ne ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 şahıs, Müze Müdürlüğü'ne ait 280 kilogram elektrik kablosunu çalarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3 şahıs, Müze Müdürlüğü'ne ait 280 kilogram elektrik kablosunu çalarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumluca ilçesi Hacıveliler Mahallesi'nde Rhadiopolis Antik Kenti mevkiinde devriye gezen jandarma ekipleri, A.K., C.M. ve V.M. isimli şahısları Antalya Müze Müdürlüğü'ne ait 280 kilogram 4x10 ebadında elektrik kablosunu çaldığı esnada suçüstü yakaladı. 3 şüpheli gözaltına alındı. - ANTALYA

Müze Müdürlüğü'ne ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakandılar

Müze Müdürlüğü'ne ait elektrik kablolarını çalarken suçüstü yakandılar

Denizi seyretmeye gitti, dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

Denizi seyretmeye gitti, dalgalar 4 çocuk annesi kadının sonu oldu

 Son dakika haberi... Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: 'Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim'

Son dakika haberi... Polislerden 10 kilometre kaçan sürücü: "Polislerin hayatını tehlikeye attığımın farkında değildim"

 Doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

Doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title