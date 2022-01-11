Müze Keşan'ın Restorasyon çalışmaları devam ediyor

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Basın Toplantısında ilk olarak konuşan Gedik, müzede yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bu toplantının düzenlendiğini belirterek "Müze koordinatörümüz Aslı Avcı, çalışmalar konusunda bilgilendirmelerde bulunacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle restorasyon çalışmalarımıza başladık. Müzemiz için eser topladık. Kamu kurum ve kuruluşlarımız ile vatandaşlarımızdan müze konusunda eser konusunda desteklerini aldık. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi Aslı hanım gerekli teknik açıklamaları yapacak. Sözü kendisine bırakıyorum"

Gedik'ten sonra söz alan Avcı da, Keşan Kent Müzesi'nde restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Bildiğiniz gibi Ağustos 2021 tarihinde restorasyon ihalemizi yaptık. Ekim ayında da restorasyon çalışmalarımız başladı. Öncelikle binanın iç duvarlarının raspa çalışmaları yani duvarlardaki boyaların ve sıvaların kazınması işi gerçekleşti. Şu anda binanın gerçek duvarları ortaya çıktı. Aynı işlemler alt katta da devam ediyor. Çok muazzam bir yapıya ulaştık. Bildiğiniz gibi projemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da destek verdiği bir proje. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy, Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ve Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman ve tabi ki Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu'nun büyük katkıları ile projemiz devam ediyor. Müzenin açılışı için 2022 19 Kasım'ı hedef koymuştuk. Pandemi koşulları bizleri biraz da olsa yavaşlattı. Ama bizim hedefimiz yine de 2022. Hedefimizden vazgeçmiyoruz hiçbir zaman. Restorasyonu 19 Kasım 2022'de bitirmeyi hedefliyoruz. Müzemizde güzel bir 100.Yıl resepsiyonu yapmayı hedefliyoruz. Hepinizin bildiği gibi burası bizim ayakta kalabilmiş tescilli yapılarımızdan bir tanesi. Bir Hersekzade Ahmet Paşa Cami'miz var bir de müzemiz var. Biz inanıyoruz ki burası Keşan için çok güzel bir kampüs olacak. Alt katta atölyelerimiz olacak. Sanat merkezimiz, sanat galerimiz olacak. Bahçemiz donatılarla süslenecek. Herkesi Kent Müzemize bekliyor olacağız. 100.Yılımız nedeniyle Trakya Üniversitesi ile Belediyemizin düzenleyeceği bir Keşan Sempozyumu olacak. Keşan Belediyesi ve Müze Keşan olarak Sempozyumun düzenleyici paydaş kurumuyuz. Kurtuluşu'nun 100. Yılında Keşan Sempozyumu 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek. Bunun dışında Keşanlı Yazarlar ve Keşanlı sanatçılarla buluşmamız gerçekleşecek. Hem çalışan hem emekli öğretmenlerimizle bir projemiz olacak. 100 öğretmenden 100 anı kitabı bastırmayı düşünüyoruz. Envanter toplama ve Sözlü Tarih çalışmalarımızda devam ediyor. Şeklinde konuştu.

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