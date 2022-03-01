MÜZE İÇERİSİNDEKİ KAFE, ATIK MALZEMELERLE DEKORE EDİLDİ

ARALIK, IĞDIR (DHA) - GAZİANTEP'te Mehmet Çavdar, 25 Aralık Panaroma Müzesi içeresinde bulunan ve işletmesini devraldığı kafeteryanın iç dizaynını atık demir, ahşap, ve cam kırıklarından dekore ettirdi. 8 ay süren kafenin dekorasyonunda 20 ton demir ve ahşap atığı, 25 bin soda ve gazoz şişesi ile eski direkler kullandı.

Gaziantep 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi içerisindeki kafe ve kütüphane işletmesini alan Mehmet Çavdar, mimar Erden Güven ile kafenin tasarımını yapması konusunda görüştü. Erden Güven, atık yönetimini sanat ve mimarlık alanı ile birleştiren bir proje geliştirdi. Proje kapsamında, kullanılma özelliğini yitirmiş demir, ahşap, cam kırıkları, eski telekomünikasyon direkleri, soda ve gazoz şişeleri gibi atık malzemeler kullanılarak dekorasyon çalışması yapılmaya başlandı. Atık malzemeler olduğu gibi kullanılırken, bazı malzemeler heykeltıraş Necmi Özgür'ün çalışmaları doğrultusunda yerleştirmelerde kullanıldı.

ZEMİNLER ATIK CAM KIRIKLARI İLE YAPILDI

Mimar Erden Güven, projedeki maksatlarının atık yönetimini sanat ve mimarlık ile birleştirmek olduğunu ve atık malzemelerin nasıl yönetileceği konusunda bir örnek bırakmak olduğunu söyledi. Güven, kafe içerisinde 20 tonu aşkın atık demir ve ahşap kullandıklarını belirtti. Heykeltıraş Necmi Özgür'ün bazı yerlerde güçlü tasarım yaklaşımı ile de kafenin farklı bir görünüm aldığını anlatan Güven, her malzemenin atık olduğunu zemini de atık cam kırıkları ile yapılan mozaik şeklinde tasarladıklarını dile getirerek şöyle dedi:

"Bizim bu projedeki amacımız atık yönetimini sanat ve mimarlık ile birleştirmekti. Aynı zamanda atık malzemelerin nasıl yönetileceği konusunda bir örnek bırakmaktı. Heykeltıraş arkadaşımızın tasarım yaklaşımı ile kafeyi bu hale getirdik. Ayrıca bu çalışmayı bir sanat diline dönüştürmeyi de hedeflediğimiz için atık ahşapları bir restorasyon anlayışı ile duvarlara yerleştirdik. Zemin atık cam kırıkları ile yapılan bir mozaik şeklinde tasarladık. Çalışmamızın güzel olduğuna inanıyoruz. Kafe içerisinde avize başlığı gibi sarkan ahşaplar eski enerji kablolarının makara başlıklarıdır. Yine kafe içerisinde tavandan sarkan direkler eski telefon direklerimizdir. Elde edebileceğimiz ne varsa değerlendirmeye çalıştık."

'25 BİN SODA VE GAZOZ ŞİŞESİ KULLANDIK'

Erden Güven'in meslektaşı olan ve projede yer alan oğlu Ekin Güven ise bu formatta dünyada ilk olma özelliği taşıyan kafenin ağırlıklı olarak demir atıkları ile dekore edildiğini ve bunun dışında 25 bine yakın soda ve gazoz şişesi kullanıldığını ifade etti. Camlarda soda ve gazoz şişeleri kullanarak ışığı kırdıklarını dile getiren Güven, "Ben daha çok bunun sürdürülebilirliği ve yerinde uygulanması ile alakalı çözümlerde bulundum. Daha önce birçok yerde benzer denemeler yapıldı ama bunlar hep geçici yapılar üzerinde yapılmıştı. Bu şekilde kalıcı bir yerde kalıcı bir şekilde sürdürülebilirliği çok karşılaştığımız bir örnek değil. Bu formatta bu anlamda dünyada ilk olma özelliği taşıyor diyebiliriz. Ağırlıklı olarak demir ve ahşap atıkları var. Bunlar sadece çok küçük dokunuşlarla yerleştirildi. Bunun dışında 25 bine yakın soda ve gazoz şişeleri kullanıldı. Buradaki amacımız da içeriye giren ışığı kırmak ve bu sayede soğutma yükünü azalmaktı" diye konuştu.

MALİYET 4'TE 1 DÜŞTÜ

İşletmeci Mehmet Çavdar ise kısa süre sonra hizmete girecek olan kafenin atık malzemeler ile dekore edilmesiyle maliyetlerinin 4'te bire düştüğünü ifade ederek, "Bizim bu fikrimiz mimar Erden Güven sayesinde gelişti. Aslında bizim daha önceden burası için farklı bir projemiz vardı. Mimarımızın fikrini dinleyince kesinlikle hiç müdahale etmedim. Artık sona geldik diyebiliriz. İnşallah güzel bir mekan ortaya çıkacak. Maliyet anlamında da uygun oldu. İlk etapta bir proje hazırlamıştık ve 5 milyon TL'yi bulan bütçe çıkmıştı. Ama şu anda 1,5 milyon TL gibi bir rakama tamamlayarak maliyeti 4'te bire düşürdük. Hazırlık aşamasında buraya gelenler de gördükleri manzaraya şaşırıyorlar, güzel tepkiler alıyoruz" şeklinde konuştu.